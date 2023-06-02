美國印太司令部隨即在5月30日發表聲明，美軍RC-135偵察機5月26日在南海國際空域飛行時，遭中國殲-16飛行員以不專業的攔截方式從RC-135的右側直接斜切到RC-135前方，迫使RC-135飛過殲-16的噴射尾流，造成RC-135機身劇烈晃動。中國外交部發言人毛寧31日在例行記者會上反嗆美方，「長期頻繁派艦機抵近偵察，危害中國主權安全，應立即停止」。

當天稍晚，中國南部戰區新聞發言人張南東稱，「中國人民解放軍海軍17艦編隊（指「山東號」）5月26日在南海進行例行訓練期間，『美軍偵察機蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾，南部戰區組織空中兵力全程跟蹤監視，處置依法依規，操作專業規範』」。

今年中美關係惡化其來有自，早前因中方稱美頻密炒作高空氣象氣球與美軍高調擊落氣球，以及中方指責美國眾議院議長麥卡錫，在我總統蔡英文訪南美洲後，過境美國期間會晤，引發共軍環台軍演、冷處理美國務卿布林肯訪華，並拒絕雙方防長在6月2日至4日在新加坡第20屆「亞洲安全峰會」（俗稱「香格里拉對話」，簡稱香會）期間會晤邀請。

首先，依據我國防部於5月27日公布中國「山東號」航艦與編隊共計3艘經台灣海峽以西海域北上；另據相關媒體報導，前述編隊，由已完成伴護巴基斯坦向中軍購之054AP型護衛艦抵巴國，返航的東部戰區駐福建基地之054型護衛艦溫州號/526順路（南海至福建負責轄區）引導，駐廣東湛江南部戰區驅逐艦第2支隊之054A型護衛艦黃山號/570在海峽以西、山東號航母/17靠近大陸沿岸、駐海南亞龍灣驅逐艦第9支隊052D型驅逐艦長沙號/173在航母南端進行戒護。

而此次南部戰區「山東號」航母北上推斷，筆者已在日前依據南部戰區山東號航母去年3月曾北上大連船廠定保、4月曾參與東部戰區環台島軍演與西太平洋遠訓共半個月後、航母護航兵力2艘，走海峽以西、航母防禦依靠大陸沿岸海空兵力與防空對海岸置防空反艦部隊導彈等分析，此次航母北上「可能針對環台演習與西太平洋演練後，將相關武器與裝備測演練資料進廠進行分析、海軍司令部召開訓練期間等檢討、列入後續航母標準作業程序之精進；期間也不排除進廠做保養與裝備檢測。

其次，從每天我國防部公布共軍機艦動態、與此次美軍機遭共機攔截事件等。發現：一，我國防部長邱國正在立院回覆立委，平時共艦在台灣周邊海域保持5艘；其實是，6月1日公布共艦有3艘，最多筆者統計是4艘。第二，筆者發現從今年起，大陸智庫「南海戰略態勢感知」已經不再提供美機即時動態（僅次月初，提供上個月美機在南海全月份動態數量），是否有意降低中美軍事衝突？相對地，從以往我國防部公布共機在台灣周邊空域態勢圖中，筆者以為前述空域僅有共軍東部戰區負責，沒想到經過美軍此事披露，5月26日一架殲-16戰機在台灣西南國際空域之台灣防空識別區邊緣往返，是反應美軍偵察機。此舉，明顯打臉我國防部長在立院所稱，「若台灣有政治紛擾，或對台灣有利言論發生，就會加派船艦、飛機」。後面還有「反應美軍機艦、近期美菲聯演與日本針對台灣問題的涉入，以及日本西南諸島部署導彈與軍事設施」等。三，再從共軍南部戰區回應美軍所述，更發現我南部空域，我空軍不僅要面對共軍東部戰區空中兵力的襲擾、更有共軍南部戰區空中兵力的增援。

最後，從上所述延伸，讓筆者聯想到，先前共軍以無偵-7無人機，5月16至18日、26日、29日在由我東沙島北北東之台灣防空識別區西南、往東南防空識別區南南西邊緣駛離後折返至防空識別區西南邊緣立即向南飛行離開防空識別區邊緣等怪異行徑。讓筆者回顧，前者是在中港媒體5月15日報導，解放軍證實，2021年初3架美海軍「P-8A」反潛海上巡邏機，在南海範圍進行偵察，及在我東沙島附近投放聲納浮標。俟共軍偵察部隊抵近，美軍立即傳訊自毀浮標。由上所述，無偵-7無人機有可能也是隸屬於共軍南部戰區所屬，並對美機RC-135V電子偵察機在今年5月17日在廣東外海進行偵察之反應。對此我方需嚴密監控與調整部署因應。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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