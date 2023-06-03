主計總處日前發布最新預測，我國今年超額儲蓄將達到3.1兆元，連續四年超過3兆元，累計四年的超額儲蓄高達13兆，已超過GDP的一半，極為驚人。這麼龐大的閒置資金沒有用在固定投資，也就是沒有用在民間投資、公共建設，最後必然會流於金融性投資，從而流進股市、房市，為一國經濟帶來泡沫的風險。

也許有人會問，是不是多數國家都跟我們一樣，有這麼龐大的超額儲蓄？答案是否定的，從國際貨幣基金（IMF）的資料可知，台灣的超額儲蓄率之高，算是獨步全球、舉世無匹，而這個變化的轉折點在2009年金融海嘯之後，此前除了1980年代後期曾出現數年升高，大致和各國平分秋色。

依IMF算法，超額儲蓄率是指超額儲蓄占GDP的比率，我國於2022年達14.8％，韓國只有1.8％，日本2.1％，中國大陸也只有2.3％，德國4.2％，美國則是負的，-2.8％，我們的超額儲蓄率為其他國家所望塵莫及。

以前並非如此，我們以2000年為例，台灣超額儲蓄率2.3％，日本2.6％、韓國1.0％、彼此在伯仲之間，再看1999年，台灣2.4％、日本2.5％、韓國4.4％，台灣還略低一些。然而，20年後的今天，我們超額儲蓄率卻獨步全球，這到底代表什麼意思？何以台灣這些年會升到這麼高的水準？

超額儲蓄，聽其名就可以明白是多出來的儲蓄，即是儲蓄用於投資之後還賸餘的資金，這裡的投資是指建廠房、買設備、修橋樑、造捷運等實體投資，不是金融性投資。最理想的情況是儲蓄都被有效的引導到投資，如此便沒有閒錢、游資去炒股、炒房，儲蓄如此有效的運用不但可以提升一國基礎建設，改善生活品質，也可以讓民間企業隨著投資而提高競爭力。

然而，在現實的世界裡，儲蓄很難得剛剛好百分之百被導引到投資，多數國家經濟發展之初，由於沒有足夠的儲蓄來因應投資，因此超額儲蓄常是負的，台灣情況也是如此，但隨著產業擴張，外貿成長，順差增加，逐漸享有超額儲蓄，在正常的情況下，隨著儲蓄的成長，投資也應跟著成長，亦步亦趨，這樣超額儲蓄就不至於急速升高，失衡的現象也就不會發生了。

我們和韓國比較一下，2022年韓國儲蓄率也很高，高達34.9％，但他們的投資率也升至33.1％，以致於超額儲蓄率只有1.8％，反觀台灣蓄率42.6％，投資率只有27.8％，投資率太低，使得台灣的超額儲蓄率高達14.8％。再看中國大陸，2022年儲蓄率46.2％，這麼高的儲蓄率何以沒有出現龐大的超額儲蓄率？因為投資率也高達43.9％。這說明韓、中的經濟資源都獲得了有效的運用，台灣則閒錢太多，更糟的是，這個情況年甚一年。

事實上，前中央銀行總裁彭淮南於任內曾多次呼籲應把超額儲蓄導入投資，例如投入機場、捷運等公共建設，如此不但可以提升台灣的基礎建設，也可促進經濟成長。而中央研究院院士胡勝正也曾語重心長的表示：「儲蓄沒有被民間投資吸收，是導致超額儲蓄增加的原因，這些龐大的閒置資金最後總被拿去炒房，房價炒高，又讓薪資微薄的年輕人抱怨不已。」然而，看看我們的投資率，長期以來與南韓、中國大陸仍有如此大的差距，正說明雖有經濟界大老大聲疾呼，政府這些年依舊沒有積極作為。

也許我們會覺得這些年民間投資不錯，怎麼會投資不足呢？事實上，以製造業而言，十多年來的投資大多集中在半導體產業。去年製造業2.2兆元的固定投資，其中電子零組件業即囊括1.6兆，也就是占了7成，這個結構說明長期以來我們所謂民間投資好，或民間投資不好，悉數取決於半導體產業，其他產業投資之不足，於此可知，如果其他產業的投資也能跟上來，包括被限制最多的服務業投資也能擴大，今天的超額儲蓄自然就不會這麼高了，經濟資源也就獲得有效利用了。

主計總處公布了這項估計，並表示將就超額儲蓄的總體關聯性、資金流向進行全面了解，這是好的開始，然而在彭總裁、胡院士昔日不斷呼籲下，仍未能打動政府提出具體改善方案，以致如今我們的超額儲蓄已是舉世無匹，但願主計總處這次的研究不僅是釐清數據上的問題而已，也要提出具體的對策才好。