紀念還是緬懷美國帶頭入侵伊拉克20周年？67歲的美國中情局（CIA）局長伯恩斯5月23日站在CIA蘭利總部大廳，向近百名情報官承認，當年，CIA在伊拉克擁有大規模毀滅武器的評估上，鑄下大錯。

哪裡是CIA鑄下大錯？伊拉克擁有大規模毀滅性武器的假訊息（謠言），根本就是美國刻意炮製出來的，目的就是要藉詞強占伊拉克的自然資源和石油。美國率領聯軍入侵伊拉克，10萬多伊拉克平民成了槍下亡魂，伊拉克全境幾成廢墟。20年來，美國不僅沒有對伊拉克政府和人民說過一聲抱歉，不少好萊塢電影還取材伊拉克戰爭，大肆宣揚美國的愛國主義、捍衛民主，並向伊拉克戰爭中陣亡的美軍將士致敬，近日電視上重播的《迢迢歸鄉路Taking Chance》即是一例。

時隔 20年，CIA局長輕飄飄地說聲情報評估有誤，既沒有認真糾錯，也沒有人為伊拉克的人道悲劇負起責任，CIA評估俄烏戰爭以及中共武力進犯台灣問題上，真能改正錯誤，客觀評估？

這兩天《日本經濟新聞》百分百控股的《英國金融時報》報導，CIA局長伯恩斯5月曾祕訪中國，試圖緩和雙邊關係。假如這項報導屬實，不知伯恩斯的中國之行，是在承認伊拉克情報蒐集鑄下大錯之前，還是之後？美國情報頭子到中國緩和雙邊關係，又是如何緩和法？

當年，CIA提供伊拉克擁有大規模毀滅性武器的假情報時，小布希政府在鼓動國會授權入侵伊拉克時；美國和西方許多親政府的媒體都曾參與其事，為虎作倀。《金融時報》有關伯恩斯中國之行的報導，會是媒體為虎作倀又一章嗎？

2003年美國對伊拉克發動非法戰爭時，國際社會嚴厲指責，聯合國祕書長安南強烈指責美國違背了《聯合國憲章》和《國際法》。儘管如此，美國依然不顧國際輿論，悍然出兵。回顧伊拉克戰爭，如今，美國又有甚麼立場指摘俄國違背國際法、入侵烏克蘭呢？強權橫暴，發動戰爭，何須正當理由，又何懼國際輿論壓力，台灣能不慎乎？

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