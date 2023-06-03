據報導，受疫情及兩岸關係影響中斷3年後，大陸來台交換和研修生已於今年2月低調重啟，目前已有近300名陸生入境台灣。最新統計顯示，至少有22所大陸大學發出2023年春季（本學期）赴台交換通知，對接到台灣的33所大學。此情對改善不斷惡化的兩岸關係將有莫大助益，對「求生若渴」的台灣各大專院校不啻是一大好消息。

自2011年開始，我國政府即開放大陸地區學生（不含港、澳）報考台灣大專院校；但國立大學僅開放研究所招生，私立大學則可招收大學部與研究所陸生，該年的研修生及學位生人數僅有12155人。當時針對中國大陸學生來台就讀，採取了「三限六不」原則，主要是不能在台灣打工，及畢業後不能留台工作。

2014年教育部開放國立大學學士班招收大陸學生，但每校限額5人；此項開放措施促使該年度報名的大陸學生大幅成長，加上教育部對陸生的「三限六不」政策逐步解禁，只堅持大陸學生畢業後不能留台工作與不採認中國大陸醫事學歷兩項，至2016年陸生在學人數曾達41975人的最高點，其後就逐年遞減，迄2022年底僅有3143人。

原來陸生是台灣各大專院校，尤其是後段班私校經費的重要來源。隨著陸生人數不斷的下降，令人驚訝的是在台人數最多的境外生，竟然被來自越南的學生取代。自2018學年起，各私立大專院校為配合蔡政府的「新南向政策」及學校的生存，乃轉向東南亞國家學生招手，2021學年越南學生成為境外生最大來源，人數多達18755人。

越南學生增加雖對學校經費挹注有所幫助，但學生的素質、教學品質與效果，實在令人擔憂。幾年前筆者在任教的某科技大學附近餐廳，遇到5位越南學生，他們就讀的是半年的「新南向產學合作國際專班」。這些學生來台前曾短期學習中文，僅能做簡單的溝通，但卻是以中文授課。一周上課5天，周末2天在工廠打工，其成效讓人不敢想像。

反觀大陸來台學生家庭經濟環境都不錯，筆者在幾所大學兼任教過的陸生，都讓我留下非常深刻的印象，那就是成績也許不一定是最好的，但他們一定是「素質好、最用功、有禮貌、守規矩、重感情」的學生。記得在世新大學擔任「新聞英文入門」課程時，一位女生因公車故障而遲到，她竟然緊張和嚇得哭了出來，其認真求學態度實不言可喻。

台灣的「少子化」情況已經嚴重影響許多大學的生存，一些後段班的大學，不僅是私立學校，就連公立大學的部分科系都面臨關門危機。歷年來陸生對於改善各大學的財務困境有著相當的貢獻，然而我們對陸生的待遇並不友善。記得在新冠疫苗短缺時，竟然未將陸生列入施打對象。近年在民進黨政府的「抗中、仇中、恨中」宣傳下，有意願來台求學的陸生自然大幅減少。

2017年8月初曾有報導，福建有關部門要求學校對於被台灣高校錄取的學生，必須當面逐一告知「當前兩岸形勢嚴峻、複雜且敏感，希望重新慎重考慮前往台灣高校就讀」。此一消息對陸生來台造成重大影響。

欣聞陸生來台已經重新開放，這是兩岸政府的明智之舉。希望蔡政府能夠審慎面對陸生來台問題，主動改善兩岸關係，將引進陸生來台就學當作頭等大事。

（作者為大學英文講師）