近來網路熱議，解放軍航母福建艦甲板疑似出現了明顯的「裂痕」，長約26公尺，引發網友熱議中國航母是否為「豆腐渣」工程。但是，從各種面相來分析，美媒所公布的衛星照片顯然是一種錯誤的認知。

在所有航母材料中，航空母艦的甲板鋼是最困難的技術之一，因為甲板鋼必須要考慮鋼板的耐衝擊性，耐熱能力、低磁性、易焊接、以及各種環境當中的穩定性。如果航母甲板真的出現裂縫，事情真的大條了。

航母甲板的特徵

第一個特徵：耐高溫能力。甲板上戰機在升空的時候，尾部噴射的火焰溫度高達攝氏1000度以上。若像F-35B垂直起降戰機，尾部噴嘴火焰直接對著甲板狂襲，如果甲板鋼材品質不及格，必然會破壞甲板強度、甚至於變形。

除此之外，在艦載機起降過程中，都會因為機輪和甲板摩擦產生高溫，非常考驗甲板鋼材的耐高溫能力。一般甲板都會有一層粗糙的特殊塗料，以保護甲板。

第二個特徵：甲板特種鋼技術。1999年，中國購買了瓦良格號，於2002年3月4日抵達大連港。2005年4月26日，開始由解放軍海軍繼續建造改進。

從1980年代末期下水的遼寧艦一直到2005年開始改造，歷經15年以上，進船塢後解放軍發現，遼寧艦鋼材並未因年代已久而出現鏽蝕或變形情形，可見航母鋼材絕非一般鋼材。為此，解放軍花了重金向俄羅斯學習製造航母專用鋼材技術，後由鞍山鋼鐵集團承製。

第三個特徵：提升甲板的抗拉強度（Yield Strength）。航母甲板的抗拉強度至少須大於500兆帕（MPa），才算及格。美國福特級航母甲板就採用了800兆帕的抗拉強度，可說是世界第一。

美國福特級航母甲板使用的是鋼材牌號HSLA-115型鋼材（我國自製潛艦艦殼鋼材的牌號是HSLA-80，號碼越大表示抗拉強度越高，而潛艦和航母鋼材的標準是一樣的），根據大陸自媒體報導，2022年下水的福建艦甲板抗拉強度，據聞高達1000兆帕，只是我們無從比較兩種鋼材。

製造航母甲板鋼材有多難？

第一個難點：航母甲板鋼材要求其具有高強度、耐腐蝕、抗爆炸、耐高溫、易焊接、低磁性等特性。也正是因為航母甲板所選用鋼材的要求這麼高，世界上真正能夠製造甲板鋼材的國家也就美、俄、中、英、法、日、德這幾個國家。

航母的甲板厚度大約在5到6公分左右，尼米茲級航母的甲板厚度為6公分，福特級航母的甲板厚度為5公分，遼寧號航空母艦甲板厚度為5公分。航母甲板厚度並沒有我們想像的那麼厚，但是要求在這麼「薄」的鋼板達到許多特性，的確不容易。

第二個難點：甲板鋼材越大越好。航母甲板鋼材被稱為「寬厚板」，意思是這種鋼板的面積越大越好。以福建艦為例，其飛行甲板的面積約為22000平方米，由許多「寬厚板」焊接而成。如果「寬厚板」的面積越大，所需的鋼板數量就會越少，焊縫也越少，航母甲板整體的強度就會越高。

目前中國大陸已可製造寬5.5公尺、長40公尺的超大寬厚板；一般鐵工廠所使用鋼板的尺寸大約是寬1.2公尺、長3.6公尺。換算結果，一塊寬厚板的面積為220平方米，福建艦甲板約需100塊的寬厚板。這就引出焊接的問題。

第三個難點：焊縫。航母艦載機起降是艏艉方向，因此鋼板大邊（40公尺）必然是按照艏艉方向排列焊接。即使真的焊接不良，也不會出現26公尺長的裂縫，這相當於4、5塊鋼板小邊（5.5公尺）焊接不良，這幾塊鋼板必須全部報廢，而且如果其它鋼板焊接工藝一樣，那麼福建艦甲板就都有問題，這個玩笑開得大了。

再者，儘管所需鋼材數量減少，但是鋼板間的焊縫只會多不會少。焊接完成後，還要依次儀器檢查每條焊縫，保證不會發生虛焊、假焊、空焊的情形。由此我們可以確定的說，美媒所公布的衛星照片是一種錯誤認知。

更何況，美媒報導裂縫寬度大約2.6公尺，而且從照片來看，裂縫歪歪扭扭，完全就不是焊接不良的「果」。

第四個難點：如何保護甲板？無論是一般軍艦、還是航母，在甲板上都有一層用於防滑與防腐蝕的塗層。福特級航空母艦的塗層除可以防滑、抗腐蝕，還具有極高的耐高溫性能，用以保護甲板鋼材。

至於早期建造的兩棲攻擊艦，其所使用的鋼材不如航母，那就必須在塗層上面想辦法。例如黃蜂級兩棲攻擊艦搭載F-35B，一般塗層根本無法抵禦其尾焰產生的高溫，只能使用和福特級航母一樣的塗層、甚至於更好的塗層。

到底裂縫是什麼？

綜合上述，可以確定的是，衛星照片中出現的裂縫不是焊接不良所導致。若要問為何，那只能看圖說故事了。

有這麼幾個可能：第一，甲板上放置的一些物品，在衛星成像之後畫面失真，看起來就像是裂紋一樣。

第二，現在福建艦還處於繫泊試驗階段，艦上設施還沒有完全安裝到位，甲板上放置待裝設備與物品，是可能的。

第三，甲板塗層龜裂，這是最有可能的一種。甲板的第一層塗層都可能開裂，特別是測試新的塗層。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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