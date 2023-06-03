主計總處5月底下修2023年的經濟成長預測至2.04%，經濟成長面臨「保2」作戰；全年消費者物價指數則上漲2.26%。國發會5月下旬公布景氣燈號為藍燈、綜合分數為11分，連續6個月景氣燈號呈現衰退的藍燈。而出口貿易總額亦連續8個月下滑、近2個月下滑程度更接近兩成。

從各種經濟數據評估今年景氣狀況並不樂觀，製造業持續面臨去庫存化、定單前景不明及裁員的挑戰；而餐飲零售業雖然看似穩定成長，據經濟部近日公布的數據，批發業年減15.1%、零售業年增7.5%、餐飲業年增20.5%。其中零售、餐飲業看似大增，但相信有一定比例是因為通膨物價上漲所導致，因此零售與餐飲業實際狀況也不如預期。除了製造業面臨衰退挑戰外，以服務業為主力的中小企業也隨著物價、電價上漲，另一波挑戰正悄然來襲。

據《2022年中小企業白皮書》資料統計，2021年中小企業總數為159萬5千家，占全體企業98.92%；就業的人數為920萬人，占全國就業總人數80%。中小企業2021年銷售額為26兆6195億元，占全體企業52.5%。隨著電商崛起及政府鼓勵青年創業，近10年來雇用人數在5人以下的微型企業約增加20餘萬家，其中不乏許多年輕族群創業，亦被視為社會穩定、就業安全及經濟成長的因素。

中小企業就業人數占全國就業總數80.37%，近160萬家企業當中有14萬6千家製造業，其餘156萬4千家為服務業。其中以批發零售業73萬7000家最為大宗，占全體中小企業比率為46.18%。當景氣下行致民間消費力減弱，批發零售、餐飲及觀光服務業，會是景氣下行中最為艱辛的行業。

因此政府推出《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，其中有317億元預算編列於「推動產業及中小企業升級轉型」，協助中小企業在這一波景氣下行中得以持續營運、轉型、創新。輔以政府普發現金6000元、加上疫情期間民間從保險公司領得近3千億的防疫險，得以短期作為穩定內需刺激消費的工具。

然而4月的消費者物價指數（CPI）年增率為2.35%，民生物價漲幅更為驚人，食物類如雞蛋漲31.5%、沙拉及調理油漲14.1%、豬肉漲12.5%、雞肉漲7.9%，連帶使得外食費指數上漲4.4%。物價上漲增加餐飲服務業營運成本，銷售價格連帶上漲，影響民眾消費意願。在批發及零售業方面，國內頗具規模的電商反映，今年第二季相比於去年呈現衰退，百貨業母親節節日消費動能同樣下滑。

半導體及資通訊產業、自動化製程的產業薪資比中小企業、一般服務業、餐飲業來得高，旦獲利產業過度集中而其對外滲透力限，加速財富分配不均、地域發展不均的現象。台灣社會相當比例的就業人口感受不到經濟成長的果實，其所造成的相對剝奪感在低薪通膨的環境中更為明顯。這不但造成政府的執政壓力、甚至可能影響明年總統大選結果。

當中小企業及多數受薪階層無法感受並合理分享經濟發展成果時，政府卻依整體經濟數據強調國內經濟穩定成長內需活絡、人均GDP超越南韓與日本，社會大眾會是無感的。尤其中低薪資占了8成勞動人口的服務業、餐飲業在景氣惡化、通膨嚴重中感受更為深刻。

若中小企業經濟動能不保，勞工族群薪資不漲、青年創業就業困難等對執政黨會是巨大的挑戰。勞工、青年等民進黨執政基礎選票若流失，將對2024大選有著劇烈衝擊。因此與其追求經濟成長「保2」，中小企業穩定更為重要。中小企業向來是台灣經濟最為關鍵的角色，在經濟部組織改造中也升格為中小企業及新創企業發展署，期待政府能增加人力編制輔導企業轉型、寬列預算預算甚或以補貼、貸款補助等政策支撐中小企業度過難關。

（作者為台灣產經建研社理事長）