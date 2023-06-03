民進黨性騷吃案醜聞讓人震驚，關鍵在於「人權」是民進黨的立黨根基；而縱容吃案的林飛帆，則是近年用以「自我防呆」的代表性人物。如今，性騷案不僅暴露人權信念已爛到根，連防呆機制都被徹底同化。勢已至此，除了信仰，還真不知有什麼理由讓人願意再信任這種有體無魂的政黨。

民進黨的集體崩壞已非新聞，但黨內終究有股氣若游絲的力量，盼能改變一些事。2019年，時任民進黨主席的卓榮泰說，黨需要更多有批判性的新細胞，所以歡迎林飛帆接副祕書長。換言之，援引林入黨，無非是要他扮演白血球，提升對內偵錯能力。

4年後，曾說要進入體制改革的林飛帆，是有實踐理想，還是被馴化制約？而民進黨藉此展開的組織更新實驗，是成功抑或失敗？

當NCC隻手遮天護航鏡電視核准申設案，擔任行政院長時的蘇貞昌說「不必查」；當政府高官到im.B詐騙主嫌豪宅豪飲開趴，交通部長王國材也說「不必查」；而當民進黨女黨工控訴遭撫胸性騷，負責督導的林飛帆卻也推稱「當事人不走申訴程序」，態度擺明「不必查」，這代表了什麼？

曾被民進黨視為「新世代未來式」的憤青，與他當年所批判的大人成為沆瀣一氣的同類，這代表了民進黨已徹底失去創黨時以人權為核心的根基；在向下沉淪的過程中，雖嘗試建立防呆機制，但事實證明已確定失敗。

隨著性騷連環爆，讓人更清楚看見民進黨最深層的問題，就是完全喪失反省能力，無法再辨別是非善惡，創黨價值灰飛煙滅。至今仍願支持民進黨的人是該思考，下架她，或許已成為幫助她別再沉淪的唯一解藥。