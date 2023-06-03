「如果中方說沖繩本來是屬於中華文化圈的琉球國，要讓沖繩獨立，日方又會作何感想呢？」「琉球以前是獨立王國，後被日本吞併，現在地位未定…在台灣問題和釣魚島問題上，既然日本總喜歡大做文章，那琉球問題，為什麼就不能談談呢？」在大陸要打「琉球牌」的傳言鬧得沸沸揚揚之際，《環球時報》和自媒體帳號「牛彈琴」最近都開始公開談論琉球問題，更加令人浮想聯翩。

用「琉球牌」反制「台灣牌」或許是一個以其人之道還治其人之身的新思路，但劍走偏鋒的後坐力也不容小覷，大陸不會輕易出牌。目前來看，所謂「琉球牌」更多是輿論造勢，旨在敲打日本及其背後的美國，警告它們不要在台灣問題上欺人太甚。

早在2013年中日因釣魚島問題展開論戰時，大陸歷史學家張海鵬便在《人民日報》撰文指出，1879年日本以「琉球處分」為名吞併琉球，引起清政府抗議和交涉。兩國談判未果，琉球處分問題遂成為中日之間的一個懸案。作者認為根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》，不僅台灣及其附屬諸島（包括釣魚島列嶼）、澎湖列島要回歸中國，歷史上懸而未決的琉球問題也到了可以再議的時候。

這篇文章當即引發日本政府的抗議，還有人質疑大陸對琉球存有領土野心。吳銘隨即在《21世紀經濟報導》等媒體指出，琉球問題的複雜性要求外交戰略的精微與審慎，主張從當前的戰略大局考慮，「中國或需知所節制」。與此同時，大陸官方也選擇低調應對。不過，支持「琉球地位未定論」的大陸學者不在少數。比如，近年來有學者論證，從歷史和法理的角度來說，琉球主權至今依舊是一個懸而未決的國際性問題。還有人指出，如今一些日本法學專家也開始認為沖繩之地位仍然是懸而未決的問題。

然而，歷史和法理上的「琉球地位未定」與現實外交中的「琉球牌」並不是一回事。1971年12月30日，大陸外交部曾就美國向日本「歸還」沖繩發表聲明，一方面強烈抗議美日將釣魚島等島嶼列入「歸還區域」私相授受，另一方面又表態一貫支持日本人民「要求無條件地、全面地收復沖繩而進行的英勇鬥爭」。此舉無異於承認沖繩為日本領土。目前沖繩被列入大陸駐福岡總領事館的領區，總領館網頁白紙黑字寫道「沖繩縣位於日本最南端的琉球群島，是日本唯一的離島縣」。福建和沖繩還有三對城市結為友好城市。中國地圖出版社出版的世界地圖也將琉球群島與日本列島標注為同一種顏色。從承認（或者默認）沖繩是日本領土，一下子跳躍到主張「琉球地位未定」，大陸如何自圓其說呢？

另外，《環球時報》曾在2019年諷刺「琉獨」人士魏孝昌為「分裂分子」，指出沖繩絕大多數民眾早就失去了鬧獨立的動機，「大多數人還是希望踏踏實實過日子，這也就令他的獨立倡議顯得很不現實，甚至有些逗比」。才短短幾年過去，大陸卻突然要打「琉球牌」，豈不是不顧沖繩民眾福祉，干涉日本內政，徒增話柄與反感？

因此，大陸最近在琉球問題上做文章更有可能是對日本旁敲側擊，希望日本在台灣問題上將心比心。至於大陸未來會不會像日本打「台灣牌」那樣打「琉球牌」，將取決於日本的對台政策。