政治人物行事發言要謀定而後動，遵循起碼的規範，謹守誠信原則，還要有一定的章法。鴻海創辦人郭台銘4年前爭取國民黨提名失敗，這次卯足力量爭取國民黨徵召又落空。以他稚嫩的政治素養，遭遇這些挫敗是必然的，一點都不意外，更無任何冤屈可言。然而，他行而無謀，言而無信，兩度違背國民黨的黨章強行加入競爭行列，不知回報還以怨報德，前前後後行為乖張，毛躁盲動，不斷表現其暴衝性格，活像政治舞台上的一個小丑，而且一點都不逗樂，只引起民眾的訕笑。

只為私心 分化在野陣營

郭台銘4年前爭取提名失敗，憤而退黨，對國民黨及其總統候選人韓國瑜發出許多惡言惡語。這次表態爭取國民黨徵召，朱立倫主席給予無黨籍的他禮遇與方便，但他民調、立委與縣市長支持三方面樣樣比不過侯友宜，他先前表示肯定侯友宜是國民黨最理想的人選，誓言一定支持侯選總統。言猶在耳，他又拒絕與侯及國民黨要員見面，更無任何挺侯行動，反而到金門親近柯文哲，竟然十指緊扣演出「海誓山盟」的戲碼。這一切都彰顯他一貫好強不服輸的個性，專橫而霸道，一點理法與禮法都不顧。

郭台銘這些荒腔走板的行動無論是想「郭柯合」還是想獨立參選，都是政治幼稚病的表現。柯文哲當然希望跟他合作，可以壯聲勢，又可獲資源挹注，但如柯所說，「合作是沒問題」，郭台銘有副手互補性，但對方不會來當副手。至於要柯文哲當他的副手，柯也不會屈從，而且會引起民眾黨被郭台銘「併購」的聯想，不利於其自主性發展。然而，郭台銘仍把他商場上死纏爛打的手法搬到政治舞台上。據媒體報導，他隨後赴雲林見韓國瑜，又去拜會柯文哲的母親。像是一個無頭蒼蠅，亂飛亂黏，目的是圓他的總統大夢。

民意目前的意向是下架民進黨，以目前的政黨認同度或支持度而言，只有形成在野陣營聯盟，彼此攜手合作，比較可能促成政黨再次輪替。郭台銘也認同應拉下民進黨，以獲取台灣的和平局面，他在這個共同目標下最好的角色是扮演藍白之間的橋梁，促進非綠大聯盟。然而，他到目前為止沒有任何整合在野陣營的言行，反而讓人懷疑他是在分化在野陣營，至少是在弱化國民黨，幫了民進黨和賴清德的大忙。他一切只想成全自己的私心，罔顧基本的誠信原則，毫無他所敬仰的關公講義氣的精神。

言而無信 紀錄班班可考

郭台銘言而無信的紀錄班班可考。4年前初選落敗，兩個月後郭台銘就聲明退出國民黨，咒罵韓國瑜及國民黨；為了買疫苗搞人設，他寫信給蔡英文，以「願意全家移民」保證無意競選總統；疫情結束後表態爭取國民黨徵召，在徵召未果後，一面聲言會兌現承諾支持侯友宜，一面抱怨國民黨騙了他；不到兩個星期，他千里奔馳到金門，宣稱與柯文哲海誓山盟；隔天就「都忘了」。信口開河，盲動躁進，財大氣粗，莫此為甚。

郭台銘難道忘了自己在國民黨提名底定後，發表聲明強調「和平、繁榮、清廉」三大價值，肯定侯友宜「是國民黨最好人選」，並稱將信守承諾「盡最大努力支持侯友宜勝選」，「讓無能的政府下架」？他還說，自己不求私利、為人民幸福和中華民國和平而戰，永不罷休。他好話說盡，表面上美好，但講一套做一套，造成國民黨的困擾，連帶影響侯友宜的整合氣勢。

郭台銘裂解在野陣營有前例可循。4年前他重回國民黨時，鄭重宣示會支持黨提名人，但初選落敗後轉而與柯文哲合作，在關鍵選區安排子弟兵參選區域立委，並把親信部屬安插在民眾黨、親民黨不分區立委名單，結果成功幫民眾黨跨過半數以上席次門檻，也幫助促成國民黨總統與立委選舉雙輸的結局。這樣自私自利、無誠無信、缺禮缺節的政客，擾亂了台灣的政局與規矩，難道柯文哲會願意與這樣的人搭配嗎？