近日的民進黨一連串的性騷擾事件，一天多起的爆出，讓大家憂心忡忡。我們除了看到這些性騷擾事件對女性的職場工作權和多元職場的包容造成嚴重傷害與剝奪外，有些人可能更關心的是職場性騷擾的成本何其高？！無論如何，職場性騷擾帶來的性別不正義職場，所牽動的已經不只是個人工作權，更是國家社會性平職場革命應思索的問題。

隨著民主化的歷程，從1990代開始，台灣就已經啟動許多性別法治改革，並推動性別平等教育，包括《性別工作平等法》、《性騷擾防治法》、《家庭暴力防治法》等；到2000年，有關性騷、性侵及性霸凌的法治，在公私領域都有一定的規範和落實。

惟近日的事件，讓人不得不想到職場安全的性平友善措施，預防（prevention）、保護（protection）、偵查（prosecution）這3個P，在台灣做得如何？例如，《性別平等教育法》要求各級學校每學期要上4小時的性平課程，我們做到了嗎？是否都拿來上其他課？《性別工作平等法》要求職場要有性騷擾防治和處置工作，我們的落實情形如何？性騷擾法治落實狀況又如何？實在令人憂心。

今天發生這麼多事，很佩服願意走出來發聲的所有被害人，相信承擔的壓力很大很大，也相信你們很期盼自己的勇氣能喚醒制度和職場的改變。所以，社會可以透過這些角度，一起檢視職場的組織文化是否有性別平等的氛圍：

是否提供性騷擾認知訓練：包括新進和舊員工？

是否提供性別敏感訓練：尤其是各級主管是否了解擔任主管的角色和義務？

是否了解形塑性別平等和性別正義組織文化的重要性和策略？

是否設置性平推動和申訴處置機制：包括健全組織內性平法治和政策，及建立員工服務的專業資訊和網絡？

更進一步來說，職場性騷擾大致可以分成：

交換型／報復型︰當雇主或上司對員工提出性騷擾或是帶有性意味的騷擾言語或行為，被騷擾者的服從或抗拒，可能會在甄試、錄用、升遷、考核、資遣、退休等過程，遭到有利或是不利的對待。這類的騷擾，通常帶有權力關係。

敵意環境型︰當性騷擾沒有理由地影響到被騷擾者的表現，或產生了侮辱型、不舒服型的工作環境。這類行為，可能發生在沒有權力關係的同事之間或同儕，也可能發生在顧客對員工的騷擾。

從此次事件來看，什麼是職場性騷擾，可能會各自解讀，甚至處理過程隱含二度、三度傷害，導致問題一再複製。

而職場性騷擾通常會嚴重影響被騷擾員工的工作表現，輕者不舒服、不快樂或不專心；重者身心受創，易有受暴創傷症候群，造成憂鬱、睡眠、人際困擾等問題，甚而導致辭職，剝奪工作權。對公司來說，事件對公司造成的影響則包含士氣成本、公司形象成本、處理過程成本、潛在賠償成本，及員工辭職的相關成；處理過程公司內的耳語，往往影響內部士氣，嚴重還會影響組織形象。

因此，我們呼籲公私組織應依規定公開揭示職場性騷擾防治政策與措施，宣示組織決心，倡議「零容忍」的政策，建立沒有性騷擾的組織環境；明白揭示性騷擾的防治方法，包括預防性和補教性措施的性騷擾防治措施的做法。同時，敘明處罰及配套措施，包括處罰規定和各種遏阻方法，及員工面對問題時的協助方案。

ME TOO！此事件在台灣可能會繼續燎原，這是未完成的性別平等職場革命之現象。未來，需要大家一起努力完成職場性騷擾防治，相信透過組織與企業的主動、政府加強執法、員工參與檢視、NGO共同監督，台灣可以有更不一樣的民主化性平境界。

（作者為國立台灣大學社工系名譽教授）