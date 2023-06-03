大陸國產大飛機C919順利完成首次商業載客飛行，由東方航空執行MU9191航班，從上海飛往北京；這架客機開始飛行上海至成都航線，未來還計畫投入北京、西安、昆明、廣州、深圳等航線上。

C919由中國商用飛機公司製造，是中國挑戰波音和空中巴士，自製大客機希望之所在，如今終於成功飛行，既是大陸高端製造業的里程碑，也是世界航空製造業的新突破。

關鍵零件仰賴外國企業

大客機由百萬個零組件組成，技術門檻高、研製周期長、系統複雜，是檢視一個國家科技水準、工業製造水準和人才競爭力的指標，能製造大飛機的國家依然鳳毛麟角。大陸從2007年決定成立大客機項目籌備組，2015年首架總裝下線，2017年試飛，如今實現商飛，歷經16年艱辛探索終於實現大飛機夢。

研發C919是自主設計、系統集成、全球招標、逐步提升國產化水準的過程。其中有多項為自主創新，如超臨界機翼，可以減少飛行阻力；傳統飛機機頭由正面2塊、側面4塊風擋玻璃組成，C919只用了4塊大面積雙曲風擋玻璃，可為飛行員提供更廣闊的視野，並更省油。透過C919的設計研製，大陸掌握了民航機產業5大類、20個專業、6000多項民航飛機技術。

不過，C919的自製率僅60%，仍有待進一步提升。C919機頭、機身、機尾、機翼等「殼子」來自大陸本土企業，關鍵零件很高程度仰賴外國企業。以引擎為例，使用通用與賽峰的Leap-1C引擎，中國商飛研發中的長江-1000A（CJ-1000A）引擎，要到2030年才會開始使用，但有可能因西方技術禁運而被迫停止研發。

C919若要飛向海外，還須取得美國聯邦航空總署或歐洲航空安全署的適航認證。在中美博弈加劇的背景下，恐怕將是個艱鉅的任務。剛結束的廣島G7峰會，針對中國提出了不脫鉤的「去風險化」政策，實質仍是遠離「中國依賴」，打造封閉式的供應鏈。C919成功商業載客飛行後，波音和空中巴士公司也在第一時間表示「祝賀」。

國際合作與自主不相悖

波音和空中巴士展現開放友好的態度，並不令人意外，畢竟逆全球化不符合商業規律，更多的企業、科研機構與個人，仍傾向與中國合作。德國化工巨頭巴斯夫（BASF）、汽車巨頭賓士（Mercedes-Benz）、福斯（Volkswagen）以及西門子（Siemens）等知名德企，最近都接連表態「不會放棄大陸市場」。近期訪華的特斯拉首席執行長馬斯克表示，特斯拉反對「脫鉤斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享大陸發展機遇。這些企業的表態不僅源於大陸消費市場足夠大，更是因為，全球各個行業的發展、迭代和進步從根本上離不開合作。

大陸因應全球局勢變化，更加強調科技自立自強，但從其發展動態中可見，推動國際合作與開放式發展，仍是大陸一貫的態度。商務部部長王文濤不久前在上海召開美資企業座談會時宣示，大陸堅定不移推進高水準對外開放，把吸引外資放在更加重要的位置。近期在北京舉行的2023中關村論壇，主題為「開放合作，共享未來」。中國科學院院士施一公呼籲打造「科技共同體」，他認為，高品質的國際合作與高水準的科技自立自強並不相悖，反而是相互促進的。

毫無疑問，自主創新是必要的，合作與開放才能讓發展速度更快、創新效率更高，同時讓更多人從中受益。不要忘了，在全球地緣政治格局和科技競爭的大潮中，世界上大多數的開發中國家正日益邊緣化，技術壁壘和供應鏈陣營化將進一步加劇貧富差距極化。在西方圍堵浪潮下，大陸國產大飛機常態化商業運行，是件值得慶賀與驕傲的事，大陸持續向全球開放與合作的態度，更值得鼓勵。