葡萄牙人定居澳門後，一直經營貿易業務，包含前述之鴉片貿易。其中有一項貿易，現稱為勞力仲介者，那時我們廣東老鄉，就自嘲把這勞力仲介館稱之為豬仔館。蓋鄉下人把小豬（多稱豬仔）運往各地出售，小豬會亂跑，運送不易，於是將小豬置入一竹製網筐中，就跑不掉了，運送也方便。

在孫中山出生前後，公元1866（清同治5）年左右的澳門，豬仔館約有10家，至公元1873（同治12）年，即約13年之間，由葡萄牙、西班牙及荷蘭3國在澳門開設的豬仔館急升至300多家，經營華工販運行業的人士接近4萬人。豬仔的本質上是契約勞工；契約載明工作期限和工資待遇。期限一般有3年、5年和10年等3種。待遇則根據合同長短而定。10年期的「豬仔」預付安家費20銀元，5年的15元，3年的13元，另提供一日三餐和住宿。

根據於公元1874（同治13）年，葡萄牙政府公布的文件紀錄，從公元1865～1873（同治4～12）年，請注意這正是孫中山先生出生前一年到他7歲已入私塾一年了的一段時間，這段約8年的時間內，從澳門出口的華工達18萬2000多人，其中運往古巴的共有346航次，9萬4600多人；運往祕魯的有8萬3100多人；其餘地區有300多人。這時，要提到中山先生的哥哥孫眉（德彰，公元1854～1915，咸豐4～民4），孫眉（德彰） 於公元1871（同治10）年17歲時，因家計無法維持升學，其父孫德成就想把孫眉送赴檀香山當僱工，藉求一搏。

其時孫眉德彰先生17歲，因身形健壯，乃冒充18歲，由其父孫公達成，找豬仔館簽約為僱工，估計簽約5年，得安家費15銀元；這錢的一部分，當然就是送孫中山入私塾的塾銀。德彰先生靈敏而又健壯，5年約滿後，即在檀香山當地領荒地6000英畝（約2430公頃）開墾有成，才在孫中山13歲即公元1879（光緒5）年時，要孫中山赴檀香山接受西方初中及高一教育，使孫中山具備了英語讀寫能力；請注意這公元1879（光緒5）年，正是120位留洋幼童，其中有40位香山幼童（加一位詹天佑應為41位），正在美國求學，次年公元1880（光緒6）年，將集體被清廷召集回國。

公元1879（光緒5）年9月，孫先生進入檀香山英國聖公會辦的學校意奧蘭尼書院當寄宿生，這學院應比前述馬禮遜學校完善，相當於現代的初中，全英語授課，學生必須每天禱告，每周日必須作禮拜，孫先生在這裡開始認識了基督教儀軌、聖歌，以及閱讀《聖經》。孫先生也開始修讀當地的國語（英文）、歷史（英國史）、算術、代數、幾何、生理學、拉丁文與繪圖等學科，開始土洋混合起來了；後喜閱喬治‧華盛頓、林肯等傳記，獲得建立共和國的概念，希望能用於中國。

孫先生在這初中學院上學3年，假期又在其兄茄荷蕾埠商店當店員打工，學習經商知識。公元1882（光緒8）年7月初中畢業，時年16歲，得到英文文法第二名獎。這時的孫中山，會背誦一些在村塾時的中國傳統典籍，英語的說寫能力漸成熟，對基督教的教義及組織活動有直接瞭解，開始學到現代科技基本知識以及認識了西方政治名人，還有打工經商的認知和能力，當然仍保持著他嚮往的太平天國革命精神。但是中山先生，和洪秀全們，基本上有很大不同了。

公元1883（光緒9）年1月15日，在檀香山的孫先生，改進入美國公理會辦的高級中學奧阿厚書院就讀，以基礎醫學和法律為選讀重點。6月間第一學期結束，又到其兄孫眉所開設之牧場協助管理工作。由於孫先生一意要加入基督教，又經常勸說在夏威夷工作的華裔工人不要膜拜關聖帝君神像，兄長孫眉擔憂這位老弟會觸犯眾怒，又怕家鄉雙親斥責督教不周，乃將17歲的孫中山送返翠亨村。

孫先生在公元1883（光緒9）年7月底從夏威夷回到家鄉，也就是說，在檀香山，孫氏的高中，僅念完高一上的一個學期。返抵翠亨村後，在家自修、參加農務，開始宣傳社會變革，指責清政府腐敗，在家鄉著手修路、防盜等事務，其革命家的形象，初步顯現矣。

不久，孫與同村青年陸皓東結成好朋友，並經常秉燭談論時政腐敗，嘆息至深夜。8月中，孫又與陸皓東一起幹了一件「搗毀偶像」的事，把村中的北帝廟神像拆毀，這兩位桀驁不馴的年輕人，當然不為鄉人所容，被迫逃離家鄉前往香港，記住這時候的孫氏，還是一個僅有高中一年級學歷的學生。

公元1883（光緒9）年8月18日，在香港的美國綱紀慎會喜嘉理牧師，收留孫先生在其香港中環之傳道所寄宿，時孫先生17歲。秋，孫先生在香港入讀英國聖公會主辦的拔萃書室（當年英文名為Diocesan Home and Orphanage），為日間部走讀生。10月29日，孫在喜嘉理牧師宿舍中，重逢在檀香山奧阿厚書院的傳教士英國老師佛蘭克‧戴蒙（Frank Damon）。公元1884（光緒10）年4月15日，在戴蒙老師的協助下，孫氏轉學入香港中央書院（今皇仁書院）。孫氏用孫帝象姓名註冊。

秋，時中法戰爭糾纏進行中，香港工人階層踴躍參加反法游行，孫先生感覺到中國人民「已經有相當覺悟」，自稱深受鼓舞，認為革命的成功，充滿希望。仝年5月4日，孫先生與陸皓東到基督教綱紀慎會（又稱公理會）的布道所，由美國公理會傳教士喜嘉理牧師為孫氏主持洗禮，加入教會，（陸則於仝年10月19日受洗）；孫署名「日新」，孫先生英文名之Sun Yat-sen由此而來。後孫氏另一老師區鳳墀將Yat-sen譯成為逸仙，乃一直延用；或者孫氏認為搞革命和做神仙一樣快樂。喜嘉理牧師十分欣賞這位高中生的熱忱，孫亦追隨他四處宣教，從而又鍛煉了孫氏的演講才華。這時的孫逸仙，18歲。

孫眉得知其老弟皈依基督後，就把他自香港召回夏威夷，試圖切斷其弟所有奧援。11月，孫先生赴檀香山，因看法與兄長孫眉不同而兄弟分手，各行其是，孫先生再行返國。後來孫眉看到毀家追隨其老弟的人越來越多，也就傾其全力支持革命而兄弟和好。

次年，公元1885（光緒11）年8月，孫先生在老師佛蘭克‧戴蒙（Frank Damon）的協助下，返回香港中央書院復學，由此可見，孫先生雖仍年輕，但好學之心非常強烈。

總之，中山先生的高中學業，不是很平靜的，由於求學中間曾在夏威夷停留了幾個月，在公元1886（光緒12）年7月孫先生20歲，結束中央書院高中生涯時，孫先生並未拿到中央書院的畢業文憑。但是這中央書院的高中生涯，對孫先生的思想塑造，十分關鍵。據國民黨元老邵元沖（逝於西安事變）說：「總理自言，幼時旅港肄業，所習多專於英文，嗣而治漢文，不得合用之本，見校中藏有華英文合璧四書，讀而大愛之，遂反覆精讀，即假以漢文之教本，且得因此而窺治中國儒教之哲理。又英譯本釋義顯豁，無漢學註疏之繁瑣晦澀，領解較易。總理既目識心通，由是而對中國文化，備致欽崇，極深研幾，以造成畢生學術之基礎。」

可見中山先生幼時，在煙槍塾師要求下死背得來的傳統經典，就在這高中鬧革命的風雲中，豁然貫通矣。難怪洋書讀得比中國書更多，穿著西裝時一表人才，確是無產階級邊緣出身的中山先生，會對著共產國際代馬林先生說：「中國有一個道統，堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子相繼不絕，我的思想基礎，就是這個道統，我的革命，就是繼承這個正統思想，來發揚光大！」

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】