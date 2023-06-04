個人綜所稅報稅月剛過，人民繳稅換取公共服務，包括國防安全、社會安定、就業與生活保障等，然執政已滿七年的蔡政府對人民福祉的照顧，卻不能令人滿意，離「安居樂業」頗有落差。

依據日前一份民調結果顯示，蔡英文各項政策的滿意度，最差的三項依序為：貧富差距23.5％、低出生率25.1％、居住正義25.5％；而後是國家負債29％，青年失業率29.3％、勞保年金改革29.3％、青年低薪30.1％等；滿意度最高的是長照醫療，也只有40.2％。

貧富差距的確是個大問題，依據行政院主計總處《家庭收支調查報告》，蔡政府執政後，高、低所得者之所得倍數差距擴大，所得分配在惡化中，資本所得相對於勞動所得占比持續提高；至於財富分配不均程度，應更甚於所得分配不均。然而，政府所推動的的租稅政策，無論是所得稅或財產稅，所發揮的功能極為有限。

與所得分配不均具相關者，就是居住不正義問題。財富除了金融資產外，主要就是房地產。有錢人炒房、囤房，許多年輕人卻買不起房，又與低薪密切相關，房租也愈來愈高，成為「無立錐之地」的人，如此，必然影響社會和諧。依據內政部不動產資訊平台住宅價格指數顯示，全國住宅價格季指數在近年來呈不斷上升走勢；而2022年第四季房價所得比為9.61倍，較蔡上任時2016年第四季9.32倍為高。政府雖然透過房地實價登錄、房地合一稅、社會住宅等政策推動，不是效果有限，就是進度落後，房價依然居高難下，甚至持續高漲。

低生育率助長少子化問題，甚至被認為會影響國安。台灣2021年生育率只有1.07，幾乎為全球最低；肇致的原因很多，諸如育兒成本高、生活負擔重、薪資不漲、房價高漲等。然而此一大問題必須從生育、養育、教育、就業等制度與執行面，展開完整的配套來圖謀改善。例如在鼓勵生育方面，除提高幼兒學前特別扣除額外，加強提供生育津貼、幼兒教育券、醫療補助、托育補助、育嬰留職停薪津貼等多項兒童福利照顧措施，減輕養兒育女的負擔。

目前25至29歲年輕人失業率高達6.13％；而實質總薪資成長顯得緩慢，甚至呈現負成長。青年失業率高與青年薪資低問題，均與經濟與產業發展具密切關係，也與高等教育人才培養與產業發展之間脫節有關。若是教育培養出來的人才非社會所需，透過市場供需機制，低薪與失業勢難避免。此一重大課題，政府相關部會必須妥謀對策，否則將會造成社會與經濟不安。

高齡化與少子化現象的存在，自然與政府財政作為具密切關係。高齡化助長醫療照顧支出的增加，帶來政府支出膨脹的壓力；少子化也會影響教育機構的規模與教學，對產業與經濟活動造成影響；而生產人力的減少，也會影響政府財政收入。其實，國家稅收已長期不足，總稅收占GDP比率所呈現的租稅負擔率只約13％，難以支應各項政務的推動，舉債經營成為常態；政府更屢屢透過特別預算舉債，規避財政紀律的規範。雖然台灣的醫療服務、長期照顧得到民眾較高的滿意度，卻會在收支失衡下，製造大量的實際及潛藏債務為其代價，實在有違世代正義原則。

隨著人口結構的改變，生育率的降低，少子化現象的長期存在，衝擊接受高等教育的人數規模，許多學校會因缺乏規模經濟與競爭力而紛紛離場；然而老年人口的增加，大幅提高社會對醫療保健與安養的需求。此時，政府應積極扮演促成社會及政府資源轉換的角色，協助私校退場並轉為老人住宅或安養機構，調整政府在教育與社福方面的支出結構，同時引進民間資源來協助興建、營運社福機構，經由公私合作關係的強化，以期提升資源配置效率及國家整體生產力。

此外，近年來共機繞台成為常態，台海兩岸形勢相對緊張，國防安全面臨挑戰；而在內政方面，也是問題多多。工商界在蔡總統上任之初，就提出缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才之「五缺」問題，至今問題仍在。近來台灣民眾在民生上產生缺蛋、缺藥、缺房、缺錢、缺行安（行人安全）之「新五缺」問題。雖然蔡總統看樣子已抱持2024年5月卸任後就沒她事的心態，卻恐難避免歷史對她有「十缺」總統的評價。