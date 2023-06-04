民進黨掀起一連串的「性騷擾」連環爆，明顯與年輕世代「不爽」的反撲大有關係。黨主席賴清德發表3項黨部革新，包括建立直接申訴管道、秉持零容忍處理原則、進行黨內內規修改。賴清德恐怕沒有抓到這波性平事件的關鍵字「不要就這樣算了」。

這波性平事件與《人選之人—造浪者》編劇簡莉穎與厭世姬大有關係，靠著大量的田野調查和研究構築而成劇本，故事背景以台灣總統大選為主軸，田野調查的場域就是民進黨，短短的8集訴求之一是展現政治幕僚們，在選舉造浪的過程，遭性騷擾卻必須以大局為重，犧牲、搓掉，換得勝選、民主的代價。簡莉穎與厭世姬的田野調查有所本，現在一一曝光，這能說只是巧合嗎？

賴清德若能明白《人選之人—造浪者》關鍵字是「不要就這樣算了」，就不會傻傻地蹭《人選之人—造浪者》流量，還去拍攝一支廣告片，以為呼應這群政治幕僚們的造浪，就能獲得年輕人的選票；也不會只發表3項黨務革新。「不要就這樣算了」，必須讓加害人付出代價，搬出「統獨意識、大局為重」來隱匿醜陋不堪的政治文化，才能徹底改變民進黨。能搬出這種「統獨意識、大局為重」冠冕堂皇的語境，不是黨內高層的核心，又能是誰呢？

《性騷擾防治法》已經是立法多年，這群寄身在政黨的沙豬們，完全無視觸犯法律的嚴重性，依然故我，甚至擔任職場的主官管也因循苟且，能掩蓋就掩蓋、能搓掉就搓掉，長期下來姑息養奸，被害者的傷痕怎麼能與統獨、大局相提並論？忍、不忍、終於忍無可忍，「不要就這樣算了」，那就造浪吧！

如果賴清德所言「不會考量選舉因素有任何改變，因為性平是民進黨價值」，那麼造浪者口中的「統獨意識、大局為重」會與總統大選脫鉤，還是如影隨形？前民進黨副秘書長林飛帆有資格被提名嗎？「不要就這樣算了」！

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