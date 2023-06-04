英國戴安娜王妃在世時，紅極一時，世界各大媒體天天都有她的新聞，一舉一動極受世人注目，一顰一笑也備受世人喜愛，王妃的標緻及典雅風采，教千萬人為之傾倒。從表面上看起來，戴安娜王妃應該是世界上最幸福的人了。

情何以堪

但是瞭解內情的人都知道，戴安娜王妃的內心是空虛的，她那令人心醉的外表，並不能贏得丈夫的心。英國王子反而愛上一位有夫之婦，教王妃情何以堪。

在王妃心靈最空虚時，她的馬術教練乘虛而入，最後，這位馬術教練竟然出賣了王妃，將王妃與他私通細節一一透露給媒體，賺取報酬。戴安娜王妃又再一次陷入痛苦的深淵。

最後王妃離婚，與一位花花公子戀愛時，車禍身亡，結束了花樣年華的生命，留給世人一片惆悵。戴安娜王妃生前的生活不知羡煞多少人，但那都只是虛有其表而已，內心的空虛又有誰知道呢？

虛有的光芒

去年9月8日英國在位最久的伊莉莎白女王逝世，查爾斯王子繼承王位。日前舉辦盛大加冕儀式，頭戴王冠鑲有444顆寶石，各國政要參加，風光全世界。但是查爾斯王子已73歲，王后卡蜜拉75歲，他們在世無論多風光，數算日子也不會太長。風光國王及皇后，又能怎樣呢？

有位大官夫人，走到哪裡都有人簇擁，夫人來夫人去地稱呼著，好不風光。但先生經常對她施暴，她常被打得從樓上跑到樓下，鄰居皆知。打重了則送醫院，醫生也常以之為話題。這位官夫人外表風光，令人羡慕，但這只是虛有其表，她的內心是痛苦的。

歐洲上流社會的一位貴族，臨終前感嘆的說：「我這一輩子都耗在這上流社會裡，既自大驕傲又虛假，現在靜靜地回想過往，才發現自己一輩子都耗在無聊中。」這位貴族必然也是虛有其表地過了一生，一輩子究竟在搞什麼，自己也不知道。

幻影式的滿足

蘋果創辦人賈伯斯56歲時因胰線癌逝世，在病床上語重心長地說：世人所羨慕的財富及好名聲，我都有了，但現在這些對我都毫無意義了！

許多企業家，終其一生努力打拚，終至事業有成、家財萬貫，但是想到自己來日無多，即將步入人生的盡頭，不禁惆悵萬分，大有夕陽無限好只是近黃昏的感慨。擁有的一切美好事物，只是虛有其表而已。

莎士比亞說：「有些人終身向幻影追逐，但所得的也只是幻影式的滿足。」

各位朋友，你現在正在享受幻影式的滿足，或是正過著虛有其表的日子呢 ？ 有沒有想過真實人生的境界究竟在哪裡呢 ？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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