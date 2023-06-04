2023年6月2日至4日，新加坡舉行年度香格里拉對話（香會），這次會議議題包括美國在印太地區的領導地位、建設平衡穩定的亞太、化解地區緊張局勢、維護亞洲海上安全秩序、大陸新倡議等。香格里拉會議向來被視為形塑區域安全體系指標，每年會議的主軸、與會者互動、發言、演講等等，都是重要的觀察指標。今年會議，共有來自49個國家的600名代表出席，其中以美國與大陸國防部長互動，最受國際注目，會中也處處可見中美依舊暗中角力的場景。

中國國防部長李尚福拒絕美國防長奧斯汀會談要求，美中防長見面破局，原因有台海、南海問題，以及美中之間的爭議，包括間諜氣球、李尚福因為對俄軍購案被美國制裁等。而李尚福在會上發表題為「中國的新安全倡議」的演講時表示，中美關係事關全球戰略穩定，也是各國普遍關注的焦點。相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，才是中美兩國正確相處之道。

李尚福並指出，中美制度不同、差異很大，但並不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係，也不妨礙雙方基於共同利益深化合作。歷史一再證明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中方一直尋求與美建立新型大國關係，但這需要美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌回穩，應不懼困難，找到相處之道。

其實，香格里拉國際外交場合，本身是一種外交角力的場合，每個國家、代表都有準備一套劇本，背後有各自的政策宣傳。今年會議安排澳洲總理阿爾巴尼斯發表主題演說，搭配澳洲新的國防政策，一系列的政策國際宣傳，從日本四方會談會議，再到新加坡香格里拉會議，乃至於會議期間，正值越南與大陸南海爭議，越南駐澳洲大使阮必成（ Nguyen Tat Thanh）在媒體上，呼籲阿爾巴尼斯就維護南海和平發出強有力的聲明。

澳洲立場表明南太、印太地區與其國家安全與發展有著連動關係，澳洲推出新的國防改革計劃之後，美國澳洲有了更廣泛的共同的安全合作基礎，阿爾巴尼斯與奧斯汀出席今年會議，更具美國印太戰略地緣政治色彩。

美國印太戰略 包裝對台軍售

美國政府關切台海議題、對台軍售、提供部隊之間的服務與互動，甚至通過了台美經貿倡議。對美國來說，台灣必須要有自我防衛，免受外力威脅的能力；台灣與美國保持建設性關係，有助於強化台灣安全保障。

台灣與大陸的地緣環境及不對稱的戰略實力，台灣的安全取決於是否能與美國建立同盟關係，因此美台維持某種形式的同盟關係，被認為是可確保台灣在國際社會維持一定的地位與作用。

例如，美國國防部長奧斯汀在會中發表演說，重申美國「一中政策」沒有改變，仍堅定致力維持台灣海峽現狀，明確反對任何一方片面改變現狀，因為台海的和平與穩定關乎全世界。奧斯汀表示，「美國有決心維護台海和平及穩定，其他國家亦是如此」。香格里拉會議期間，美加軍艦刻意通過台灣海峽，表明美國與盟友對自由開放的印太地區的承諾，同時給予台灣一定的防衛信心，達到政策宣傳與行銷之目的。

美國綜合性威懾策略與效果

奧斯汀還表示，美國正在與從東海、南海再到印度洋的朋友加強規劃、協調和訓練，其中包括澳洲、日本、南韓、菲律賓、泰國等堅定盟友，以及印度、印尼、越南、新加坡等重要夥伴。美國與盟國政治、軍事合作發展，組織各種型態的雙邊與多邊的集體安全框架，美國與盟國之間各種軍事技術合作、軍演、四方會談、AUKUS，各個聯盟加速形成，以多對一的綜合性威懾力抗衡大陸。

美國以多重策略維持領導地位，同時面臨諸多挑戰與障礙，包括一些在美中競合夾縫中生存的小國，希望保持戰略自主性，美國印太地區盟友在各個領域都與大陸保持相當程度的互賴關係。從阿爾巴尼斯演講中透露出，儘量維持美國與大陸之間的中立立場，這不僅是對抗還有平衡關係，權力平衡機制某種程度也是決定區域事態發展要素之一。

另外，美國希望強化與盟友關係，由於菲律賓與大陸南海爭議性較大，讓菲律賓倒向了美國陣營，但是未必會在東協國家達到群起效尤的效果，尤其與大陸較無爭端的國家、印度、越南，美國給的利益在沒有大於中俄的戰略利益之下，這些國家難以完全倒向美國，尤其是軍事技術、安全領域合作，美國與這些國家之間仍有相當的距離，這將影響美國印太戰略威懾力度。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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