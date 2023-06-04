經過了將近一個月的政治攻防，美國國會正式通過暫時鬆綁債務上限，讓美國再一次避開了倒債的危機。雖然危機暫時落幕，但是美國的國債問題，對於重視台美關係的台灣民眾來說，提供了一個跳脫親美和疑美思維的機會。民眾應真正用理性來思考，為何在紛亂的國際變局當中，長期以超強國家角色在各國間斡旋的美國，不僅沒有因此被公認為穩定世界的力量，反而出現越來越多質疑美國影響力的聲音？

根據最新通過的債務上限法案，美國國會同意，在2025年1月之前，解除對美國舉債上限的限制，不過，前提是拜登政府必須要削減政府預算，未來10年，美國政府預計可以減少1.5兆美元的債務。如果只從法案表面來看，美國國會似乎意識到債務壓力，可是在實務層面上，法案規定的預算刪減中並不包括國防預算，也不涉及美國的社會安全支出和醫療福利補助。但上述這些預算卻往往是美國財政支出裡負擔最沉重的部分。因此，雖然債務上限獲得鬆綁，國會也提及了部分樽節開支的條文，但是熟知美國財政的專家學者，對於美國債務的前景並不看好，因為以數據來分析美國目前的花錢速度，在10年之內，美國的國債將會突破50兆美元。部分經濟學者甚至預測，到了2050年，美國光是為了償還債務所負擔的利息支出，就會高達美國年度GDP的一半。

對於台灣來說，美國所遇到的真實挑戰聽起來好像與我們沒有切身的關係，但是，強調台美關係友好，甚至是依賴美國的台灣，其實不能不正視這個問題。的確，美國的軍事實力仍然獨步全球，科技發展也確實有過人之處，可是美國的債務負擔越來越沉重，已經直接影響到執政者在對外事務上可運用的資源，當然也就影響了美國政府對外政策的基本態度。

從拜登總統上任以來，我們看到美國政府強調國際合作，透過日本、韓國、澳洲、菲律賓等亞太盟友，建構印太戰略架構，試圖制約崛起的中國。問題是，每一個國家都有自己的利益考量，即使是好朋友，也不可能全然為別人付出。美國知名智庫蘭德公司，近期公布的一份研究報告，報告中清楚點出在印太區域發生軍事衝突的時候，美國所建構的夥伴關係中，只有日本和澳洲，有可能提供有限度的軍事資源。報告當中更直白點出，美國仍然應該強化自己的軍事準備，而不應對盟友協同作戰有太高的期待。

事實上，美國的政治人物不是不知道盟友的幫助有限，可是，他們更清楚，美國口袋裡的資源不夠，且這個問題會越來越嚴重，財政壓力顯然限制了美國的對外戰略思維。目前美國採取的方法是鼓勵盟邦強化自身的國防實力，在必要時能夠提供援助，對外的軍事支出和援助計劃，能省一分是一分。看到美國內部遇到的問題，原本依賴，甚至仰望美國的許多國家，自然會想另找靠山，自求多福，而原先就有實力的盟國，也會重新思考和美國合作的時候，應該要如何為自己爭取更多的利益。例如近期韓國跟美國簽署的《華盛頓宣言》，韓國最終雖然沒能讓美國放開對於核子武器研發的限制，但確實逼著美國，給出核保護傘的承諾。過去對美國幾乎言聽計從的亞洲盟國，現在越來越懂得為自己爭取權益，因為他們知道，美國其實也很需要他們。

回過頭來看看台灣，現在的美國有沒有需要台灣的地方？台灣政壇不斷強調台美關係友好，可是好像卻不相信台灣有能力，可以向美國爭取應有的權益。瞭解美國遇到的困境後，點出台灣在談判桌上，不僅可以要求美國提供軍事援助，更要務實的讓台灣人民享受到台美關係友好的經濟利益，這應該才是愛台灣應該有的表現。以台灣利益優先，即使會讓美國有點不開心，也必須據理力爭，算不算是懷疑美國？對美國的要求全部照單全收，難道才是愛台灣？如果台美關係是因為美國開心而變得更好，我們應該想想，台灣人民有開心嗎？交朋友，互相讓利沒關係，但是自己國家的尊嚴，要自己爭取，在台灣的利益和美國的利益之間，怎麼做才是真正的信賴台灣，答案其實很清楚！（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）

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