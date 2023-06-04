《台美21世紀貿易倡議》完成首批協定簽署，內容僅涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等項目，並無企業最期盼的關稅或市場准入等政策牛肉。不過，這份協定有助於擴大台美經貿往來，有利雙邊關係的強化，及《印太經濟繁榮框架》（IPEF）的實質參與。

企業樂觀其成

工總在簽署當天發布新聞稿表示，《台美21世紀貿易倡議》除可減少進出口成本外，也有機會降低未來洽簽自由貿易協定的門檻。工商協進會亦指出，對提升台美實質關係具有正面意義，也有利台美企業拓展合作商機。中小企業總會指，協定中針對雙邊中小企業互動制度的建置，可讓中小企業獲得大企業同等待遇，有助於中小企業跨境全球競爭。

姑且不論工商團體是否過度樂觀，但可以肯定，只要能開創海外市場商機，促進對外經貿往來，協助企業走出去，企業都會樂觀其成。只是，正如民進黨經常說「不能把所有雞蛋放到一個籃子裡」，在強化台美經貿關係的同時，也要強化大陸市場，才是務實、均衡的作法。

近年台灣對美出口逐年成長，但2022年美國占台灣整體出口比重僅16%，遠低於大陸及香港的39%，甚至不及東協的17%。若以直接貢獻GDP的貿易順差來看，2022年台對美順差達296億美元，位居第二，但遠遠比不上大陸及香港的1004億美元，兩者差距超過3倍。

更何況，疫後台對美貿易順差超過200億美元，2020年12月又被美國列入匯率操縱國觀察名單，再次面臨貿易制裁的威脅。對比之下，儘管台灣對大陸及香港順差已超過千億美元，北京卻從未要求台灣檢討新台幣匯率政策。相反地，基於兩岸互惠原則，大陸甚至提出多項惠台措施，希望台商持續深耕大陸，擴大兩岸經貿往來。

強化台美經貿有其必要，恢復兩岸經貿關係同樣重要。陸委會6月最新民調指出，高達84.2%的受訪者認為，政府應兼顧兩岸情勢及民眾需求，恢復兩岸健康有序交流。工總5月底針對台商的調查亦發現，儘管64.7%台商對大陸經濟前景判斷轉趨保守，但超過6成台商基於供應鏈與大陸內需市場考量，未來3至5年對大陸的投資規模、產能與員工雇用，將會增加或維持不變，3者比重分別為75.7%、73.5%、66.9%。

降低政治風險

顯見兩岸關係雖持續惡化，但大陸市場仍受台商重視，不樂見兩岸經貿脫鉤，民眾也期待兩岸關係可以改善。只是，這樣的期待，在民進黨政府主政下，似乎已愈走愈遠。尤有甚者，隨著兩岸氛圍日趨對立，兩岸貿易摩擦也愈來愈多。從去年大陸禁止台灣部分農漁產品進口，到今年針對台灣實施貿易壁壘調查，都是警訊。長此以往，將不利台灣自己及兩岸的繁榮發展。

兩岸關係和緩，對台灣經濟有多重要？撇開巨額貿易順差、大陸投資收益匯回等對台灣經濟的實質貢獻不談，兩岸關係和緩、台海和平穩定背後潛藏的效益，實難以估算。股神巴菲特認為台積電是一家好公司，卻選擇賣出所有持股，理由無他，是擔憂兩岸地緣政治緊張，消息曝光，曾導致台積電股價暴跌。

美國商業環境風險評估公司（BERI）最新發布《投資環境風險評估報告》指出，台灣投資環境風險評比，從前次全球排名第6急速下滑至第14，創下自1995年以來27年最差名次，主要是政治風險指標倒退至第42名所致。這是台灣經濟不可忽視的警訊，兩岸關係若不能改善，台灣地緣政治風險升高，勢必愈來愈多外商會效法巴菲特拋售台灣股票。

站在台灣經濟繁榮發展的角度，單純加強台美經貿關係還不夠，還要同時化解兩岸僵局、避免兩岸經貿脫鉤，才能為台商創造最大利益。從北京的角度，更應把「兩岸一家親」放在心裡，避免政治化的貿易壁壘調查或限制台灣產品進口，才是真正惠台讓利。