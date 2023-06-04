前國安局長陳明通在台灣大學任教期間所指導的多名綠營政要碩士論文涉抄襲，日前被校內教評會調查，但校方和教育部始終不願對外回應調查結果，而且還把公開權推給檢舉人。陳明通曾位居高位、桃李滿天下，其懲處案本就可受公評，教育界若連這點對抗當權勢力的風骨都沒有，難怪性平「吃案」風暴愈演愈烈。

台大日前舉行畢業典禮，特別邀請「AI教父」、輝達執行長暨創辦人黃仁勳到場向畢業生致詞，黃以創辦NVIDIA的經歷，勉勵畢業生跑在時代前面，「不要成為被他人追獵的食物」。他也說，不管遇到什麼狀況，只管向前衝就對了，但要以謙卑的心態去面對失敗，承認錯誤，並尋求幫助。

黃仁勳的旋風一掃台大前陣子因為校內學生組織改選引發的性平爭議陰霾，不過，就在黃演講的前一天，台大舉辦的校教評會審查陳明通的懲處案，不僅結果不公開，台大社科院院長蘇宏達還爆料，有人為此威脅他，稱「局裡都看得到你的LINE」。雖然對方隨即表示是玩笑話，而國安局也否認，只是這幾天來，台大校長陳文章和教育部，一個說資料送給對方，另一個卻說還沒收到，一個教授的懲處案為何要如此故弄玄虛呢？

這也難怪外界要質疑為何什麼事遇到政治就轉彎，難道是因為蔡英文總統當初力挺林智堅論文抄襲對槓台大，讓教育界連這種「對就是對，錯就是錯」的是非大義都沒有了。再用黃仁勳勉勵畢業生的話來比喻，要以謙卑的心態去面對失敗，承認錯誤，教育界為人師表者不是更應該以此惕勵反省？否則連擔當都沒有，台灣高等教育還有什麼未來？