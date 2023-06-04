民進黨黨主席暨2024總統參選人賴清德日前在參加台大學生座談會時，拋出「研議停役的核電機組供緊急備用」的說法，引發各界質疑他將推翻蔡英文總統「2025非核家園」的政策。

另一方面，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜稱「核能是我的選項」，民眾黨總統參選人柯文哲則表示台灣「不能只要台積電不要核電」。3位總統參選人都對核電表達出正面態度，一時之間，長期遭民進黨汙名化的核電似乎出現了絕處逢生的跡象。

核電 總統參選人選項

然而，賴清德發言過後，民進黨府、院、黨傾全黨之力澄清，強調非核家園政策不變，且總統府祕書長林佳龍5月31日突然宣布，蔡英文將於6月5日接見環保團體，外界猜測藉機重申民進黨反核立場的可能性很高。顯然，民進黨對是否要使用核電，內部意見仍相當分歧。

值得注意的是，賴清德當時的說法是：「相關單位有在規畫，如何將已停機的核能機組維持未來能緊急使用，以備不時之需。」既然是「有在規畫」，那意味著研究核電備用一事已在進行中，並不是賴清德被學生問起後才臨時脫口而出的。據了解，台電當初為核電廠準備了「除役」與「延役」兩套報告，不過因為蔡政府堅持非核，台電最後只交出除役報告；一旦核電如賴清德所說，要轉為備用，那就必須申請核電廠延役，詳細做法，台電也早有備案。

只是，經過蔡政府荒謬的能源政策7年多的蹂躪，如今台灣的電力與能源政策並不只有要不要用核電這個問題，而必須重新全盤規畫台灣的電力政策。

首先，蔡英文「2025非核家園」的能源配比為天然氣50%、煤30%和綠電20%，這目標已經確定跳票。經濟部長王美花在2022年坦承，綠電發電占比降為15%，差額5%改為火力發電。

其實王美花說的15%都還太樂觀。根據經濟部能源局資料，2022年再生能源占比為8.27%，2017年再生能源占4.9%，在蔡政府用盡吃奶的力氣瘋狂推動下，綠電5年時間只增加了3.3個百分點，想在2025年成長為15%，可能性有多高，想必稍有良心和專業的人都心知肚明，民進黨就不要再騙了。

減碳 核能復興成潮流

其次，為了發展綠電，近幾年來，蔡政府不放過屋頂、農地、漁塭、埤塘、森林，嚴重影響農漁收穫，衝擊各地生態，甚至陸域風機運轉聲音過大，對在地居民的作息造成影響，連睡覺都無法安寧的民眾不得不到醫院看身心科的人數大增。更別說，因為蔡政府愚蠢的能源政策迫使台灣人「用肺發電」，傷害健康。

根據衛福部的統計，國人奪命癌症的第1名是肺癌，而國際知名科學期刊《自然》在上個月刊出一篇論文探討空汙和肺腺癌的關係時提到，台灣的肺腺癌致死率竟然是全球最高。面對這樣令人心驚的統計數據，難道制定能源政策的蔡英文和一幫民進黨高官們，真的無動於衷嗎？

此外，為了天然氣發電的需要，蔡政府狂建天然氣接收站和發電廠，三接、四接、五接……接個沒完沒了，每一接都是生態浩劫、都引發高度民怨抗爭。

更值得注意的是，電力政策的國際主流價值改變了，如今「非碳」已經取代了「非核」，各國關注的重點是如何降低碳排而非一味反核。再加上歐盟在2022年將核電列為綠電等因素，就連受福島事故影響、一度停用核電的日本，都已宣布重啟核電，且將核電機組使用年限由40年延長為60年；法國要成立歐洲核能聯盟、亞洲出現核能復興，核電正重新成為各國政府的選擇。

蔡政府的能源政策被證明無法達成，人民已經覺醒；反對錯誤能源政策的抗爭揭竿而起、遍地開花；且能源政策的國際主流思維出現翻轉。這3大理由說明「2025非核家園」已走到窮途末路。因此，從能源科技到發電配比、從電力輸送到電力儲存，2024的新總統必須改弦更張，重新制定一個完整可行、符合國際要求的能源政策，拯救快被蔡政府玩殘的台灣！