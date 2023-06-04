台灣近日大肆炒作所謂美國「總統撥款權」援台5億美元軍備案已開始實施，首批肩射式剌針防空飛彈更在5月24日夜間運抵台灣。相關的消息先是經媒體披露，再由軍方證實，美國務院事後承認，搞得神神秘秘，故弄玄虛，說穿了就是一種認知戰，又再幫助民進黨操作「抗中保台」、「倚美謀獨」，誤導民眾以為只要票投民進黨，就能得到美國支持，保障台灣安全。

然而，拜登政府無端送給台灣無償軍火大禮包，天底下豈有白吃的午餐？剛剛退出民進黨的前立委郭正亮就說，俄烏戰爭以來，拜登行使了37次總統撥款權，每次對烏軍援就是5億美元，如今對台剛剛開始第一次，顯示美國評估台灣已進入準戰爭邊緣，有什麼好高興的？曾任國防部長的退輔會主委馮世寬更直言：「突然接到無償援助，一定會付出不可預計的代價，至於代價為何，我無法回答。」

其實代價很簡單，那就是充當美國反華的馬前卒。台海要能維持和平，倚靠的根本不是美國，而是中國大陸的戰略定力，以及對台灣的同胞愛。但美國愈是吃定這點，一心就要利用台灣挑戰中國主權，最後必然迫使大陸採取斷然措施，美國實際成了加速兩岸攤牌的「促統者」。

這個道理明眼人都懂，偏偏台灣社會在美國及民進黨長期洗腦教育下，已經迷失在虛無的「民主自由」裡，一邊合理化美國在亞太乃至全球的霸權，一邊視中國大陸理所當然的發展壯大為威脅。甚至在美國加緊利用台灣「以台制華」下，台灣愈來愈沒有在中國大陸及美國之間左右逢源的空間，當美國持續挑釁大陸的紅線，台海勢必也愈加緊張，台灣卻又因此更加倚賴美國，陷入無止盡的惡性循環。

本來馬英九時代走所謂「不統不獨」、「親美和中」的路線，對美國來說也能接受。但隨著美國自身實力下降，對於中國大陸快速發展漸趨不安，也愈來愈不相信能藉由國際體制「改變」中國。美國開始從歐巴馬時代後期就推出了「亞太再平衡」，美國要走出中東戰場，重新制衡中國與俄羅斯，於是從2014年起，便先後發生烏克蘭顏色革命、台灣「太陽花」暴動及香港的「占中」，企圖在亞太地區重新興風作浪。

如今，被美國慫恿站上反俄前線的烏克蘭，終究難逃戰爭的命運；而傻傻「感恩」美國、收受軍援的台灣，也正不斷朝危險邊緣邁進。對美國而言，試過了科技戰、貿易戰等對付中國，但都遠遠不及台灣牌能掐住中國核心利益，同時又近乎零成本──反正對台軍售還能賺取大筆財富，一旦玩過火爆發戰爭，戰場也在台灣不在美國。

現在民進黨當局大幅渲染拜登的5億軍火禮包，卻淡化美方原應今年年初就須交付的首批兩架F16V戰機，確定要延到2025年中以後的消息。至於台灣想買的MH-60R反潛直升機、E-2D預警機和M109自走炮，都被美方以違反「不對稱作戰」的理由拒售。美國的意思很清楚，那就是只要解放軍對台動武，台灣根本不可能守住海防、空防，與其購買或研發正式的軍機、軍艦，不如多些標槍、刺針飛彈，將台灣武裝成豪豬島、刺蝟島，打到城鎮戰、巷弄戰，盡可能消耗中國大陸比較實在。

美國的對台政策，就是不再以保住台灣不被統一為目標，而是不惜台灣民眾的代價去壓制中國大陸。過去台灣軍方「決戰境外」的思維已在美國的要求下棄守，所謂無償軍援伴隨的就是台灣失去自主戰略，一切只為美國利益服務。一些無知的「天然獨」世代還嘴硬，說做美國的棋子也比被統一好，孰不知如此只是加速統一的發生，讓兩岸提早對衝。

我一向主張和平統一，也反對馬英九「不統不獨」的消極作為，因為兩岸對立的問題勢必要解決，愈早協商對台灣愈有利。只是言者諄諄，聽者藐藐，最後走到這步田地，夫復何言！

（作者為新黨前主席）