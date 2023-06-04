這一波大舉焚燒而開的性騷擾風波高流量、高矚目，周末日已經來到完全需要「整理包、懶人包」，才能略略釐清不同事件「受害者、加害者、包庇者」的脈絡關係了！原先集中發生在民進黨黨部內的舉發，也開始外溢到影視、媒體、文學其他圈子，甚至有男女、男男的多重模式。

然而隨著「加害者、包庇者」名單不斷增加，原本最初第一位「輝哥」，涉及綠友友與民進黨高層政商的利益輸送關係，也因人物對象開始失焦，而「幸運逃脫」了被抽絲剝繭的命運，成為某種「打包處理」！

如今雖說彷彿是台灣「終於點燃」落後了全世界數年的「#Me Too」運動遺緒，但目前「政黨場域」的性騷擾，主要引發的是「政治選舉的攻防意圖」，並非真正深入台灣性別平權的現況殘缺。這一波性騷擾事件的風潮，是否將一如過往台灣社會運動，包括農業、勞工、環保，乃至婦女運動本身，很快走入「政治化、膚淺化、虛無化」的命運？

台灣政壇的性騷擾被披露過的其實多如牛毛，卻始終欠缺真實的「政治重量」，極容易被替代與遺忘！事實上，台灣每年發生在企業、民間、基層的性騷擾多達20萬件以上，5年累積加總能達百萬人的「內心傷痕」，竟然至今無法換得一整套能「完整伸張懲戒」的法令與制度。

這一切都與台灣女性運動，從90年後一路發展成「政治傾斜民進黨」有極大關係！尤其以范雲、林靜儀為代表，原本自稱也自視女性運動路線的指標人物，都與「陳吉仲利用農運」一樣，在取得個人政治利益之後，旋即成為迴避、包庇、助長「性騷擾集體現況」的政治加害者，甚至蓄意忽視、漠視在野黨的法令修正提案！

「社運人士」在入朝為官、政黨提拔之後，大量成為比傳統人物還離譜的「東廠、圍事、舔狗」，這幾年真是罄竹難書！但性騷擾不只是「意識價值」訴求，更涉及當事人的具體身心傷害，在這一波民進黨內出現「女人傷害女人」的「包庇、吃案」中極為嚴重，凸顯出性騷擾的本質，始終包含「權力霸凌」的階級位差與利益關聯，不只是單純的「冒犯」而已。

如今似乎都認為，性騷擾風波將對民進黨與賴清德的「選情」帶來巨大衝擊！但就「#Me Too」這幾年的實際軌跡，除了特定幾位「指標性的國際名人」付出嚴懲代價，性騷擾案件彼此大量「相互自我吞噬」，通常很容易因為失焦而平息、乃至遺忘。

主要也因為後來發生了太多「不實舉報」與「記憶錯植」。除了在性騷擾發生當時「留下具體證據」的受害者，舉報者中也確實有不少「陳述錯誤、模糊指控」，乃至「蓄意誣賴、挾怨報復」的事件發生，成為後來影響「#Me Too」運動信譽的最大老鼠屎。

賴清德是一路下跌再失年輕世代支持，還是反而會因為「合理切割、處理得宜」，而在負面聲量的高峰中「豬羊變色」？柯文哲「笑納」了這一波，還是在人聲鼎沸中反被邊緣化？侯友宜「搶著砍向自家人」是贏得黨內掌聲，或者反得深藍噓聲？性騷擾的後續選情效應，韭菜收割也沒那麼理所當然！

（作者為資深媒體人）