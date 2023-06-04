民進黨爆出性騷案件，一時之間人人喊打，但回想前新竹市長林智堅爆出論文門、棒球場門，民進黨流失的選票湧向高虹安，這次很可能也會流向柯文哲。柯文哲的短期民調上升是結構的必然，侯友宜必須把自己當成挑戰者。

首先要思考的是，為什麼這些性騷的受害者，要等到賴清德當上黨主席之後才來申冤？因為這樣既可以要加害者負起責任，又不會傷到民進黨的根本。

許嘉恬也好，蔡沐霖也罷，他們過去與賴清德的淵源不深，事件也並非發生在賴清德掌權時期，現在賴清德只要鐵了心趕盡殺絕，讓受害者一出心中怒氣，有很大的可能，最後這些受害者還是會回到民進黨陣營，甚至稱讚賴清德「主持正義」，危機變成轉機。

再退步想，就算真有因此對民進黨失望者，請問他們是會轉向支持柯文哲，還是侯友宜？綠營對柯文哲的恨，是恨他的「背叛」，但當民進黨失去理想光環時，柯文哲反而成為真正承繼黨外理念的象徵，而能接續綠營票源。

用選舉來看待性騷事件實在不敬，但不好聽的話還是要有人講。如果上述的觀察沒有太大偏差，那麼國民黨要做的不能只是批評民進黨有多差，而是要證明自己更好。

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