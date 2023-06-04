如各方先前所預期，5月30日韓國總統尹錫悅依據內閣一致決定，任期至7月底的第七屆韓國放送委員會委員長（相當台灣國家通訊傳播委員會主任委員）韓相赫核定提前罷免，其理由大致有二：其一是韓相赫不僅因操弄文在寅不喜歡的《TV朝鮮》再審案分數而被起訴在案﹔其二是因本案已有1位參與評審的大學教授和該委員會業務主管公務員2人已蹲在牢房。因此認為韓相赫不適合繼續擔任委員長職務。已內定由前李明博政府時期的新聞官李東官接替。

依據檢方的起訴書內容顯示，韓相赫甚至說出：「如果分數打的高，我會被挨罵，怎麼跟層峰交代」等不當言詞。當然，這裡指的層峰是總統文在寅。韓相赫由文在寅任命，以一介律師身分泯滅自己的法律良知，奉承總統到如此地步，怎會能正常督導全韓媒體？不無問題。

尤其，尹錫悅政府執政1年餘，韓相赫一手掌握KBS、MBC等公營電視台的理監事任命權，仍然放縱這些電視台停留在親文在寅色彩，無法配合新政府的統治理念和哲學，對於尹錫悅的報導處處採取扭曲。甚至，專找尹錫悅總統夫婦出訪時的穿著挑剔報導。

4月尹錫悅訪美時，根本沒有說過批評拜登總統的話，MBC隨團採訪記者卻報導尹錫悅罵髒話，破壞美韓傳統友好關係。幸好，經美方立即解釋後，讓尹錫悅鬆了一口氣，加上在美國人面前高歌一曲American Pie，尹錫悅輕鬆登上國際媒體，一時成了家傳戶曉的媒體紅人。

問題是，政黨輪替後，尹錫悅尚未完全獲得所謂左派媒體的配合。除了有百年歷史的《朝鮮日報》、《東亞日報》傳統保守媒體主持公正與中立外，《韓民族新聞》、《京鄉新聞》等持續偏頗報導，他們好像對尹錫悅和法務部長韓東勳心存「恨之入骨」，非要打倒不可。

尹錫悅和韓東勳打擊壞人心不軟。這也是韓國選民去年選出「檢察官總統」的主要目的。韓國人民咸認，文在寅破壞法律的公正與人人平等的精神，包庇「自己人」的不法。近日爆發的中央選舉管理委員會祕書長和副祕書長涉嫌人事案，主動掛冠求去。

日前，大法官兼中央選舉管理委員會委員長的盧泰獄雖出面正式道歉，但無法熄滅熊熊大火。檢方將進一步採取行動，對中央選舉管理委員會委員會首長的違法人事和採購案調查。

一般認為，尹錫悅拿放送委員會和中央選舉管理委員會開刀，為贏得選明年4月的國會議員選舉，這是不得已的作法。一方面需要媒體的支持，另一方面選舉事務保持中立的重要性。

我們的兩個獨立機關國家通傳會和中選會就是最受爭議的機構，尤其是通傳會主委陳耀祥屈從上意，關中天、強度鏡電視過關，已經引起甚深民怨，立委幾度要他下台，至今仍安居其位。韓國政黨輪替事實告訴我們：上樑正，下樑也正。韓國人民度過5年的腐敗黑暗與痛苦時期，台灣也要結束蔡英文8年執政。明年，讓我們有機會迎接嶄新的政治環境，確立憲法規定的中華民國國號。（作者為韓國昌信大學榮譽教授)

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