印度外長：印度面臨來自中國「非常複雜的挑戰」。（澎湃新聞）

印度總理莫迪，把G20的旅遊會議地點，定在跟中國與巴基斯坦有領土爭議的地點。這種違反國際規範，吃人夠夠的手段，有夠低級。所以不但中、巴強烈抗議，許多國家也紛紛抵制。莫迪竟然還威脅，說以後「境休想和平」。這也是非常典型的印度作風。

印度是中國很重要的鄰國。而今在美國針對中國的印太戰略裡，被美國用來取代中國科技工廠，挾制中國西南、印度洋的重要棋子。

印度是英帝國前殖民地。因為中國支持，所以印度可以順利在1947年獨立。可印度卻繼承了侵略者，殖民者的強盜嘴臉。對中國不念舊恩，不講道理，不守國際法，又處處以受害者自居。

印度對中國的心結，很簡單。就是領土上，想要如英帝國那樣，對中國蠶食鯨吞。國勢上，無法忍受中國從弱到強，從窮到富。

中印有長達2000公里的領土邊界。印度在野的國大黨拉胡爾訪問華盛頓，他對記者俱樂部說：「事實上，就是中國占據我們的領土，這是公認的事實。」哪一塊是印度領土？明明事實是，印度長久以來，侵占大筆中國領土。

拉胡爾這樣說，當然不是因為無知，而是典型的印度心理。印度心理是，凡印度主張是印度領土的，不論歷史與事實如何，就必須自動成為印度領土。歷史與事實不符合印度利益的，就無論如何，都不承認、不服氣。

中印領土爭執的原因，來自英帝國當初對中國的步步侵略。在英帝國殖民印度之前，哪里有印度這個國家？歷史上中國所轄之地，包括藏南地區，本來就是中國領土。

直到19世紀的英帝國，一邊占領殖民印度，一邊對大清邊界蠶食鯨吞。說，吶，我搶了中國領土，送給我大英帝國殖民地。

做法簡單粗暴：在中國沒有同意的狀況下，直接把中國領土，劃為英國殖民地印度的領土。於是產生了可笑荒謬的3條線：詹森線、麥克馬洪線、馬繼業竇訥樂線。

這3條線，就是英帝國殖民印度時，英國殖民者入侵中國領土畫的。也造成中印主要的領土爭議: 東、中、西段。把中國傳統領土占為己有。而中國一百多年來，無論國勢強弱，從未承認。

東邊，主要是藏南，有9萬平方公里。現在是印度控制，土壤肥沃。解放軍曾在1962年擊潰印度，奪回2個月後，後來主動撤軍。但中方，自始至終沒有放棄主權。

中段爭議，主要是錫金地區。西段則是阿克賽欽地區，自始就是中國領土。印度嘶吼不滿的，就是，英國主子搶到手，你中國憑什麼拿回去？我為什麼要物歸原主？

印度，作為被英國侵略殖民的被殖民者，是英帝國的「遺緒」，竟然繼承了帝國的強盜邏輯。面對中國時，不是以友邦相處，而是侵略者的嘴臉。

印度以帝國主義繼承者的身分。厚著臉皮，高高在上的硬要中國領土，要繼承英帝國對中國的侵略。在當殖民地時，在獨立後，都得意洋洋的，甘願靠在強盜身上，爽占中國便宜。

印度認為，英帝國搶來的中國領土，都得是印度的。但是，如果凡是英帝國搶來的，都算數。那印度，就應該回去做英帝國殖民地不是？怎麼你印度又獨立了？

二戰之後的反帝國主義，反殖民侵略，印度是忘了？你印度獨立，就跟中國不承認英帝國的劫掠，是一個道理。

印度的邏輯與心理，跟中國人是很不一樣的。中國不曾亡於19世紀的侵略者，也不曾侵略殖民他國。中國對鄰國沒有野心，也不以剝削他國富強。

但印度對中國，有著自以為英國對中國的高傲。又有著眼紅中國富強的自卑。一方面覺得自己是英國在亞洲的代理人。一方面又覺得自己是被欺淩的受害人。

扭曲的心理造成他們被侵略者欺淩，卻想占中國便宜，踐踏中國人出氣。當然，對於中國挺巴基斯坦，更非常不爽。所以，中國對印度長久的忍讓與扶持，不會得到印度的尊重與感謝。

印度學者曾當面對我說：「中國這麼富強，印度仍然貧窮，中國對不起印度。」有邏輯嗎？當然沒有。但，這就是印度的斯德哥爾摩心理。與印度往來，得知道印度的心理狀態。（作者為作家）

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