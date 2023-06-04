民進黨在2022年九合一選舉大敗後，新任黨主席賴清德一上台就清理戰場，「杜絕黑金，解決學倫」，展現明快的「賴氏風格」，藉此擦亮「綠色執政，品質保證」招牌。但誓言「1個月內解決」的含金量並不高，黑金、學倫依然是兩把刀，如今連爆的性騷案，可能成為明年大選壓垮民進黨的最後一根稻草。

賴清德在台南市長任內刪除議員補助款，抵制涉貪議長232天不進議會，2019年黨內總統初選營造忍辱負重形象，讓他成為小英後參選總統的不二人選；接掌黨主席後亮出三把劍，停權涉賄選的台南市議長邱莉莉，公職參選人簽學倫切結書，促立法院修《選罷法》通過排黑條款，拆除九合一慘敗的引信。但就在力拚恢復執政品牌的此時，性騷事件無疑重擊賴清德信譽，成為選戰開打以來民進黨最大的震撼彈。

目前單是黨內涉「吃案」或因性騷請辭的就包括副秘書長許嘉恬、勞動部次長機要秘書蔡沐霖、組織部副主任林男固。如同「#Me Too」翻版，挺身而出的受害人直指總統府資政也涉案，還有數不盡的「綠友友」。如何解決被諷刺成民進黨DNA的性騷事件，將決定民進黨2024能否繼續執政。

性騷一波接一波，顯示問題核心不是性，而是權力結構。民進黨早年培養青年軍，1990年代「春雨文教基金會」就吸收不少學運青年加入「新青年領袖營」；「小英基金會」更是培養青年軍的大本營，還成立外圍社團如島嶼天光、黑島青及網軍。試想，輕易嘗到權力滋味的「幕僚世代」，恐連最基本的平權課程都沒上，何能奢望他們彰顯進步價值？為選舉不擇手段，也斷送了民進黨的基本信念。

由性騷事件連環爆也可見，民進黨內缺乏組織、制度及主事者對受害人的支持與協助。前婦女部主任許嘉恬對黨工申訴性騷案先是息事寧人，呈報副秘書長林飛帆後，申訴機制斷掉了；台北市議員何孟樺指2018年林男固性騷黨工案，第一時間她告知婦女部，但呈報副秘書長徐佳青後，林男固只調職未啟動調查機制；傳出被綠營名嘴張宇韶騷擾的女黨工，為此患上「創傷後壓力症候群」（PTSD），如今還要出面澄清沒受人指派，沒收任何錢。主事者漠視，加害人避重就輕，受害者還要二次被傷害？

黨內充斥男性沙文主義，年輕幹部沒有平權意識，讓外界見識到所謂的「進步價值」背後，竟是臭不可聞。連日引爆性騷案後，賴清德說要建立三項革新，日後查到就開除，有證據就送法辦。問題是喊了數十年的進步價值難道都是騙人的？令人好奇的是，目前黨部不斷收到的申訴案，能否徹查？未來如果有更高層涉及性騷案，黨部敢處理嗎？

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK輿情分析顯示，5月底性騷首案爆發後兩天，民進黨公職共發出貼文442篇，僅33篇談及性騷，占比7%。如此噤聲令人質疑，民進黨只想道歉了事，賴清德此次真能力挽狂瀾嗎？（作者為資深媒體人）