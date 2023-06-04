「香格里拉對話」正在新加坡舉行，共有40餘國、百餘位官員與學者參加，眾所關注的重點就是中美防長是否會談及各自發表的演講內容。由於今年3月上任的中國大陸國防部長李尚福至今仍被美國制裁，再加上早先的氣球事件，因而北京拒絕了美國國防部長奧斯汀在此次會議期間與李尚福會談的提議。

早在俄烏戰爭之前，李尚福就因自俄羅斯購買戰鬥機和設備，而在2018年被美國列入制裁名單中，因而阻止了中美防長的互訪，但美方仍希望雙方防長能舉行正式會談。2日香會的歡迎晚宴上，主辦方還特別將兩位防長安排在同一桌，讓奧斯汀可禮貌性地與李尚福握手，多少也緩和了一些相互對峙的氛圍。

奧斯汀3日以「印太地區的共同願景」發表演講，內容其實新意不多，只是重申了美方一貫的立場，比如華盛頓堅持在規則和權利的世界中，建立一個自由、開放和安全的印太地區，不會容忍中國對其盟友和夥伴的任何脅迫和欺凌。但同時美方向北京保證，美國仍致力於維持台海的現狀，堅決反對任何一方單方面加以改變，寧願對話而不是衝突。

在會議期間，奧斯汀還與日、韓、澳洲等國防長舉行雙邊與多邊會談，藉此再度顯示美方拉幫結派與圍堵中國的意圖。奧斯汀還指責中國拒絕舉行軍事會談，導致兩國在台灣和南海領土爭端問題上陷入僵局。

日前美國第七艦隊一艘導彈驅逐艦，和一艘加拿大護衛艦偕同駛過台灣海峽，受到國際間的關注，美方稱一切根據國際法，以擴大美國在印太地區的活動。此行動遭中國軍方指責美加兩國故意挑起風險，並遭一艘中國海軍艦艇跟蹤，並兩次橫穿其航道，迫使其減速以避免碰撞。李尚福更批評此舉為假「無害通過」之名，行使航行霸權的企圖。

接任中國防長後，李尚福4日首度在國際場合發表重大演說，他在香會以「中國的新安全倡議」為題表示，冷戰思維在亞太地區重新抬頭，安全風險大增，但北京尋求對話而非對抗。毫不掩飾地挖苦了奧斯汀，並暗指美國加劇軍備競賽並干涉別國內政，並稱中國不會容忍台獨勢力和外部勢力將台灣從中國分裂出去。中美防長的演講內容針峰相對。

也在同一時間，美國國務院高級代表團抵達北京，以加強與中方的溝通，其成員包括負責東亞和太平洋事務的美國國務院亞太助卿康達，與白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭，兩國將討論美中關鍵問題，此行可視為是中方對美外交的逐步解封。

綜上所述，目前美中雙方各持己見，讓步有限。美方或以軍艦示威與拉幫結派來顯現優勢，但又派人赴北京商談，採兩面手法，動作頻頻。而中方一貫以守為攻，堅守立場，除非美方解除對中國防長的制裁，否則雙方防長難以互訪。由此可見，此乃正如中方以太極拳來因應美方的西洋拳，軟中帶硬，以柔克剛，再度展現了美中兩大國之間進一步博弈的結構。

（作者為亞太綜合研究院院長）