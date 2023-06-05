台灣大選已然拉開帷幕，兩岸議題自然成為焦點。新加坡人曹興誠為「中華民國」國計再度「建言獻策」，稱「維持現狀」不可能，鼓勵「台灣獨立」；而其對於馬英九訪陸抨擊不如祭奠「猿猴」，引發諸多爭議。

不論「維持現狀」長久可能與否，先需討論，誰已然在「破壞現狀」。於淺處見，兩岸關係的諸多矛盾與癥結所在，國民黨言為「獨立與維持現狀」的矛盾，而民進黨人說是「促統與維持現狀」的矛盾，大陸則歸於「倚美謀獨與維持現狀」的矛盾；各方都自居於「現狀」立場上，獲得道德高度與感性理由，以「破壞現狀」歸於敵方，會義正詞嚴而加以聲討：由此我們可以發現，癥結是「現狀」與「破壞現狀」的矛盾。

而當我們以「歷史」的視野審視兩岸四十餘年的「現狀變動」，則可以提煉出「現狀」的內涵，並加以判斷何為「現狀」與「破壞現狀」，則事實一目瞭然：兩岸關係的矛盾，延宕至今，無非是「毀憲」與「行憲」的矛盾。本於「台獨黨綱」的民進黨自誕生伊始，便以「消滅中華民國」為己任，由是開始引起台灣內部族群與認同的撕裂；而當其成為執政黨時，或如扁政府時期對「中華民國」試圖加以「法理消滅」，或如蔡政府任內拐外抹角的「事實消滅」，則引起兩岸關係的地動山搖、兵兇戰危。

何為「九二共識」、何為「一中框架」，不過是「中華民國憲法」法理含義的重義復現。兩岸關係沒有如此複雜而難以名狀，只是蔡政府願不願意「行憲、尊憲」的問題。「毀憲」與「行憲」的矛盾，事實構成兩岸關係之良莠分野所在；民進黨一意「毀憲」，無論或明或暗，造致台灣內部的撕裂與兩岸關係的崩解；而兩岸關係春暖花開，台灣民主誠然鞏固，亦取決於此「執政黨」能否「行憲、尊憲、護憲」。

蘇貞昌曾揶揄馬英九：「對台灣沒感情還要批評別人」，此為民進黨一貫說辭。民進黨的核心論述見於兩個同心圓，裡之一圓曰「中華民國」，外之一圓為「台灣」，其義在於首先存在一「台灣人」，此「台灣人」可以選擇「中華民國」，也可以不選擇「中華民國」，後者不過是大圓中一小爾。這套言說貌似遵循了康德式個人主義進路，由類似羅爾斯原初狀態中價值無涉、混沌無知之原子式個人，抹去一切意義特質，由是獨立於任何特殊價值與身份目的，從而具備於各自目標中進行選擇之「自由」：因而「台灣人」可以選擇是「中國人」，也可以不是「中國人」，康德式的自由信條允許此種身份之選擇。

可惜的是，現實不存在此康德式語境；罔論康德的故鄉德國，亦不存在此種個人主義神話。事實上，一個人的血緣、身分與歸屬斷不是「自由自決」，而是一定意義上「環境給定」，從不存在「價值無涉、混沌無知」的中立個人，有的只是在既定「文化紐帶」內「新生的個體」，與「意義環境」下「教育的對象」。所謂「台灣人」可以選擇成為「中國人」，也可以不選擇「中國人」，本身也是民進黨「教育改造」之產物。事實上，「台灣人」不得不是「中國人」，後者對於台灣人而言已然構成一種「環境給定」。

一方面，台灣人不得不是「文化中國」人，說中國話、寫中國字、背中國詩、吃中國菜、過中國節，乃至於拜中國神，「中國人」身分已然構成台灣社群中自我的「構成要素」，任何個人在社群中都有一定的意義、歸屬乃至價值追求，這些構成自我的東西恰恰是由文化社群所決定，其奠基的血緣紐帶與意義環境，在此之內才由個人再加以自我生養。無論是否承認，「文化中國人」在文化乃至血緣層面界定了台灣人「是誰」，並實質構成了台灣人的意義世界、文化屬性乃至血緣所在。似曹興誠近日言馬英九祭祖懷遠，不如祭奠猿猴，則請其先燒掉自家仙人牌位，而按其邏輯，靈位上溯都是猿猴罷了，無甚不可捨。如若不敢，則血緣的傳承、文化的延續乃至意義的沿革自有其對人的「定義」所在，「文化中國」人由不得任性的自由。

另一方面，台灣人也不得不是「法理中國」人。儘管民進黨一意「毀憲」，而兩岸炎黃子孫合力「護憲」，乃至華府亦有所慎，則台灣當下的憲法依然是「中華民國憲法」，這是「一中憲法」。此為「文化中國」的「南北朝史觀」決定的：受中華脈絡影響之不同政治實體的和平競合，其長久維繫僅在「南北朝時期」，淵源於文化正統的競合對於大一統義理的對沖，「中國以中國之道待之，夷狄以夷狄之道待之」，而當政權之一放棄自身的正統訴求，文化地域內的大政治實體便藉由道德義理所在，名正言順對夷狄或者割據進行兼併，而完成「大一統」。民進黨縱然實不願統一，也不得不接受「法理中國」符號以謀求偏安，而這又是「文化中國人」身分的佐證。

而倘若審視民進黨任性的「台獨」概念，「台獨」本身，無非於客觀上研判「台灣對外界的依附關係」，據此客觀事實提出「擺脫台灣對外界的依附關係」之對象所在而已。不難發現就客觀而言，於「親美」上，台灣內部不分藍綠：蔣經國之後的李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文等四位領導人中，唯一沒有留美經歷的是陳水扁。在客觀事實上，加註自身的主觀態度即「撤去台灣對外界的依附關係」，又可見民進黨的「台獨對像」明顯錯誤聚焦，而「台灣獨立」的針對方，也即「台灣最大的依附來源」莫不是華府乎？則為何民進黨人士眼睛只盯著「憲法增修文」而忽視「台灣最大的外部勢力」以求「獨立」。

台灣人不得不是「中國人」，這是客觀事實，亦如趙少康曾言：「身為台灣人不搞台獨，有什麼好悲哀的。」真正的「自由」不是建立對「必然」的克服，而是建立在對「必然」的適應之上，由此獲得真正的「駕馭狀態」。以毅然不做中國人之心態審視台灣，則發現「台灣人」「不得不」是「中國人」，這是「必然」；那麼何妨換一種心態，去加以享受「中國人」身份，欣然於寫中國字、背中國詩、吃中國菜、過中國節，乃至於拜中國神。再退一步，如真如民進黨所言做「台獨」，該黨無非亦是「假台獨」罷了，該黨欲求台灣真正之「獨立」，則不妨請向華府開刀。（李林杰/四川大學國際關係學院博士研究生、上海市美國問題研究所研究助理）