距離2024年總統大選剩下八個月不到的時間，檯面上三位主要參選人對於民眾關切度甚高的兩岸關係與能源政策，各有不同主張。在能源政策方面，為了穩定供電並降低碳排，柯文哲與侯友宜都將核能列為未來選項。柯說運轉中核電機組必須延役，提及核四是否重啟，他則從兩年前的「應該認賠殺出」轉變成現在的「蓋也對、不蓋也對」；侯則是從不缺電的能源政策，牛步進展至核能是選項，但仍不見具體規畫，最新說法是7月會公布。

所有參選人中，唯獨背負著民進黨非核家園神主牌的賴清德，都還是以「增氣減煤、非核展綠」作為其能源政策的主軸。沒想到，賴清德日前在台大出席「校園總統馬拉松」活動時，被學生問及「若兩岸緊張，天然氣無法進口，如何因應能源問題」，他回應「相關單位有在規劃把已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的情況，以備不時之需」。

這一顆震撼彈炸開後，執政黨受到驚嚇的程度明顯高出在野黨甚多。眼見民進黨及蔡政府死守多年的「非核家園」主張就要破功，黨政內部確實慌了手腳，忙不迭地出面滅火。行政院發言人林子倫、民進黨發言人張志豪，甚至連賴清德辦公室發言人陳世凱，皆召開記者會並口徑一致地澄清，「對於已經停機的核能機組，毫無延役的規畫」。

問題來了，若「毫無延役規畫」的說法屬實，那麼賴清德的緊急使用一說，不是他因完全不懂核能發電流程而信口開河，就是他根本在唬弄提問的學生。可議之處在於核能機組向來都是電力供給的基載，真要緊急時才啟用也並非不可，但一般核能機組從停機至滿載發電約需二至三天的時間，根本無法於極短的時間內「緊急」供電。更重要的是，目前已經停機的核一、二廠四部機組，原有的運轉執照都已失效，如果不事先申請延役並獲同意，根本不能在緊急時任意起動，因為管制機關如原能會絕不會容許核能機組「無照」上路。

不論是賴清德或是其他總統參選人，若真有將除役核能機組轉備用的打算，便應遵循合法正確管道，先取得原能會核發的延役許可，然後將機組維持在穩定待機狀態，方能於緊急狀況出現時，再起動發電。

事實上，緊急狀況下重啟核電機組的作法早有前例可循。核二2號機於2016年5月歲修完畢後，才剛起動併聯，即發生發電機跳脫事故而急停。當時因政治力介入，故障排除後的機組一直無法再起動，停機待轉的狀態維持超過兩年，最終在2018年6月得以重啟發電。下令機組再轉的人就是時任行政院長的賴清德，其決定與前一年的「815大停電」以及當年年初的冬季缺電不無關聯，更與夏季用電尖峰即將到來脫不了干係。此案例成了緊急狀況（缺電在即）出現時重啟核電的經典，同時也是賴清德親身經歷且了然於胸的作法。

值得注意的是，五年前停機機組再轉與此次維持緊急使用的條件並不相同：當年核二機組的運轉執照仍在效期內，台電提出再轉申請，原能會一個月內即完成審查；此次的已停機機組已無有效運轉執照，台電必須向原能會重新申請延役執照。

提醒總統參選人，不管是延役已停機或即將停機的核能機組，都必須留意下面三個環節。其一是原能會必須修訂《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，增修適用於已停役機組（核一、二廠）及即將停轉機組（核三廠）的運轉執照申請辦法，並謹慎審查所有延役計畫書。其二是台電必須先進行停機機組的安檢與測試，專家估計停機較久的核一機組需時一年，核二機組可縮短至半年，順利完成後再向原能會提交個別電廠的延役計畫書。其三是新北市政府必須盡快核發核一用過燃料乾貯場的使用執照，同時盡快同意核二乾貯場的興建計畫，讓仍置放於爐心內的用過燃料得以順利退出。

能源政策只要涉及核一、二廠機組的再起動或核三執照到期後的延役，參選人就必須清楚交代上述三個環節的如何貫通。否則，不管是續用核電或是備用核電的說法，都只是空口白話，不值得浪費時間關注。

蔡政府執政七年留下一個能源轉型失敗的爛攤子，缺電夢魘在近幾年總是揮之不去。總統參選人必須在此階段便提出足以解決供電不足並強化能源安全的快速有效作法，盡早規畫具體可行的新能源路徑。時間已經非常急迫，但時勢可以造英雄，躊躇不前、空話連篇的人絕對是輸家！