俄羅斯歷史上著名的彼得大帝（Peter the Great）及凱薩琳大帝（Catherine II）都是羨慕西歐，極力西歐化的帝王。近年的領袖人物戈巴契夫、葉爾辛、普丁、梅德韋傑夫都是崇尚盎薩的人。但欽羨崇拜並不等於懼怕，戰鬥民族俄羅斯曾兩次擊敗了入侵的西歐人，1812年拿破崙的俄法戰爭、以俄軍直搗巴黎告終。以及1941年希特勒的巴巴羅薩行動，以俄軍直搗柏林結束。

對亞洲的黃種人，俄羅斯卻有正好相反的兩面性。蒙古成吉思汗的的孫子拔都以雷霆之勢攻占基輔之後，於1242年建立金帳汗國，殘酷統治俄羅斯達240年之久，因而部分俄羅斯人帶有蒙古人突厥人的血統。但俄羅斯人並未被馴服，除了對來自東亞的黃種人有內心深層揮之不去的恐懼外，非常瞧不起黃種人。造成西歐人瞧不起俄羅斯人，卻懼怕俄羅斯人，俄羅斯人瞧不起黃種人，卻懼怕黃種人的奇特心態。

中國迅速崛起之初，俄羅斯無論在石油、天燃氣、軍火武器的貿易上，對中國多有防備，處處拿喬。譬如中俄石油管道，2001年原來計劃輸到中國的安大線，毀約改為安納線，要修到海參威賣給日本。歷經15年艱苦談判，最後只願修一條中國支線，敷衍中國。譬如Su35戰鬥機交易，從2010年中國求購起，歷經幾年的談判未果，到2017年才交貨中國，而且提供有限的發動機數量，嚴格管控，諸多限制。

世界十大重型機械公司、中國佔了三家，為徐工集團、三一重工、中聯重科，其生產的起重機、拖拉機……早已馳名世界，進入歐美市場。但是俄羅斯瞧不起中國，只相信美國的卡特彼勒（Caterpillar）、迪爾（John Deere）、日本的小松（Komatsu）。對中國的重型機械，從來不屑一顧。所以中國的重型機械進不了俄羅斯市場。其他的家電產品、汽車、巴士、冰箱、電視、手機、電腦，亦復如此。

沒想到俄烏戰爭開打之後美國全面制裁俄羅斯，不但投下金融核彈，把俄羅斯逐出SWIFT，使其無法使用美元、歐元，並凍結俄羅斯的外匯資產。而且要求所有歐美在俄羅斯的公司退出，不再服務俄羅斯。可是卻沒想到俄羅斯背後有一個強大的中國，核彈級制裁讓中國堂而皇之乘虛而入，兩國關係翻轉深化。

逐出SWIFT平台以後，以俄羅斯有440多家銀行成員的SPFS，聯合中國有1437家銀行成員的CIPS為基礎，由俄羅斯領頭另建國際銀行平台。目前雖然覆蓋全世界200多個國家和地區，規模只是SWIFT的20%，但是美國長期把美元武器化的後果，許多受害的國家紛紛考慮加入，為去美元化運動推波助瀾。

西方歐美國家及日本、韓國都加入積極制裁俄羅斯的行列，把他們長期經營的俄羅斯市場拱手讓出。中國徐工集團、三一重工、中聯重科, 生產的重型機械迅速進入俄羅斯，填補了市場需求。不但中國製造的起重機、拖拉機等重型機械，連同家電用品、冰箱、電視、手機、電腦，也湧入俄羅斯市場。俄羅斯人才發現中國製造，品質優良，性價比超過以前歐美的產品。

2022年中國向俄羅斯出口了近2萬台重型機械，打破了歷年來的紀錄。最有趣的是俄羅斯不屑一顧的中國汽車也趁機湧進俄羅斯市場，俄羅斯人發現中國電動汽車，製造精良，價廉物美，以致愛不釋手，訂單愈來愈多。2023年1～4月，中國汽車及零件出口金額排名前十位國家，俄羅斯竟然排第一位。這個突然的增額造成了2023年中國超越日本，成為世界最大汽車出口國。同時俄羅斯還要求中國進一步簡化出口的手續，以便快速交貨，可見俄羅斯對中國產品的迫切需要。將來俄烏戰後，這些歐美日韓的產品恐怕難以奪回它們原來的市場。

美國的信用卡VISA、Master也全面撤出俄羅斯，企圖癱瘓俄羅斯的日常商品交易服務。沒想到中國的銀聯信用卡迅速接手，甚至俄羅斯人還可以繼續刷手上的VISA、Master卡，背後已經是中國的銀聯信用卡無縫接軌了，中國銀行的作業能力著實驚人。

俄羅斯是油氣、礦產、武器、糧食的出口大國，單向銷往中國，以往中俄貿易都是逆差赤字。經過一年多的俄烏戰爭，2022年開始中國從俄羅斯出口升到787億美元，進口1180億美元，逆差縮小。2023年1～3月，中國對俄出口240.64億美元，進口298.56億美元，逆差更小。2023年4月此一逆差開始轉為順差，中國對俄出口96.22億美元，進口96.06億美元，首次出現順差 0.16億美元。雖然數額極小，卻有重大的轉折意義，表示俄羅斯進口中國的工業產品愈來愈多，而且也認知了中國的產品精良。將來對歐美的貿易依賴必然走低。

除了工業產品及金融服務，俄羅斯對中國開放了海參威港口的國內轉口業務；開放了庫頁島的油氣開採合作，剔除日本的投資；要求協助開發遠東西伯利亞。在中亞部份，俄羅斯同意了中國開建中吉烏鐵路，貫通西亞；中國召開了C+5C的中亞峰會，中國影響力從此進入蘇聯時代的勢力範圍五個斯坦國家。這是中俄國力消長的結果，也是俄羅斯脫歐入亞的決心，更是日本、韓國甘為美國爪牙，敵對俄羅斯的後果。

軍事方面也有可能以海參威與庫頁島為基礎，在東北亞鄂霍次克海及日本海海域，中俄會有進一步的海空軍事合作，壓制日本軍國主義的野心。俄羅斯僅有的一艘航空母艦庫茲涅佐夫號，老舊孤單，最近傳出俄羅斯有意購買其姐妹艦，中國的遼寧艦（前俄羅斯的瓦良格號）。俄羅斯的造艦能力大幅滑落，已經無力自己造艦，打算購買中國建造的第四代 055大型驅逐艦。總之，俄烏戰爭深化了中俄關係。

（作者為中美論譠社理事）

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