近日，民進黨及其親近人士王丹，爆出多起性騷擾案，案情讓人瞠目結舌，無比髮指。而若進一步剖析案情，以筆者淺見，這些案子除了性侵/性騷無比罪惡外，林飛帆、許嘉恬、蔡沐霖、矢板明夫等人長年對性侵/性騷的吃案、護短態度，更為可怕。

知人知面不知心，一個下屬或外包廠商，究竟會不會在職場或生活環境中性騷擾，坦白說事先我們未必能知道，除非該人已經有狼藉的名聲傳開，否則難以事先預測。但案件發生後，主管的處理態度，就是主管可以自由選擇的了。

以民進黨副祕書長許嘉恬經手的案件為例，該民進黨前員工受到外包廠商（亦為民進黨黨員，曾與陳時中合照）性騷擾後，許嘉恬身為婦女部主任，竟然質疑受害者「為什麼不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」一副檢討受害者的嘴臉，時任黨副祕書長、負責督導婦女部的林飛帆，也同樣沒有積極處理。打著太陽花旗號，動輒站在道德制高點指責人，背後卻成為保守男女歧視文化的幫凶，滑天下之大稽。

不只如此，民進黨前青年部主任蔡沐霖，在面對下屬檢舉同事陳右豪性騷時，竟然說「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，甚至開始在工作上刁難她，逼她向陳右豪道歉。若此事屬實，這根本是自居犯罪者的共犯了！

還有人爆料，某次餐會時，親眼看到蔡沐霖不顧她人意願，頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣。這些事跡若都是真的，讓人質疑民進黨哪怕還有一點點的道德底線嗎？部門這麼多同事，全部人都是只求自保，裝沒看到，不對外爆料的態度？

事實上，如果把檢視角度擴大，會發現不只民進黨人誇張，許多「民進黨之友」更為誇張，近日王丹遭爆料性騷擾男性，時常在台灣輿論界誇誇其詞的矢板明夫，竟然公開說「性騷案不應被政治利用，並指相關事件對中國大陸的海外民運有負面影響」，一副怪罪受害者爆料時機的態度，說句不客氣的，這是人話嗎！王丹在六四的貢獻許多人都不會否認，但這是性騷的免死金牌？

矢板明夫絕對不會承認他在阻止爆料，但說穿了他根本也不在乎真相，不在乎受害者的血淚，只在乎他的政治利益（或理想？）罷了。

士大夫之無恥，是為國恥，這些居於廟堂之上的人如此墮落，假愛台灣之名，懲個人私慾，共犯結構又袒護加害者，這是社會絕對不能接受的！請民進黨面對問題，誠實認錯。用網軍反過來找在野黨麻煩，無助於修補自己已徹底掉漆的「進步形象」！（作者為網路媒體工作者）

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