齒頰的風味體驗，是融入當地百姓、品嘗一座城市、窺見文化的不二法門。因為美食釋放心靈，是一種情懷，更是相思。

這趟旅程中，見識了五都的人文素養、瑰麗的自然寶藏，以及雄偉的建設外，各地的食藝，也令人魂縈夢繫：南京的兼容、武漢的濃郁、長沙的醇潤、重慶的辣麻，以及上海的精緻。。

在南京，每餐必見鴨肉料理，於是當地流傳了詼諧的俗諺：「沒有一隻鴨子游得出南京」，一語道破當地的一鴨多吃，乃由魔廚師巧手轉化盤中飱製成「鹽水鴨」，或將內臟料理成「鴨血粉絲湯」，鴨血像塊吸了湯汁的飽滿海綿，佐以清淡的高湯基底，再搭配流膏豆腐果與青綠香菜，綠意盎然的滋味與剔透的絲絲入扣，著實人間美味。

「熱乾麵」是武漢的代名詞，勁道的麵條在齒間跳芭蕾舞，再將芝麻磨成的醬用以調味，滿溢在空氣間，放肆開來，口味與臺灣的麻醬麵幾分神似，再更厚實一些。

不吃乾麵還有另種選擇 ——「蒜香蛙腿」，由於無法人工豢養，再加上薪資水準提升，黎民百姓已經鮮少人願意在田舍捕獵。蛙兒的肉質是舌尖hold不住的彈嫩，口感兼具魚肉的鮮美與土雞的結實，擺盤更結合美學元素，質感細膩，難忘！

長沙，當地特色佳餚為「長沙臭豆腐」，是經滷水醃製浸泡，短至六十分鐘，長則十小時，由於吸收了天地靈氣、日月精華，外觀黝亮烏黑，香炸後佐以大蒜辣椒汁，和臺灣的一樣，外脆心軟，唯不同在於，長沙臭豆腐並未搭配解膩泡菜，也沒有衝上雲霄的臭氣。

而令我無法忘懷的「樟樹港辣椒」，則為一種湖南的綠色辣椒，看似平庸平淡、不太起眼，微辣入口，後勁高粱酒，叫人筷不離手。

想當年朝天門的碼頭工人在凜冽的冬季裡，將屠宰場棄置的肉類，街角的豬羊牛雞，普羅百姓較少食用的牲畜內臟，放入滾滾紅油裡汆燙，再備些野菜，便有素有葷，這就成了當今世上赫赫有名「重慶小火鍋」。

重慶之辣在於「麻」。吃辣的原因有二：一是因地理位置環境較為潮濕，吃辣可將體內的溼氣逼出，清熱化濕，環保內在，二來能打開脾胃，促進運化，降逆利氣，蓋因「三大火爐」——「重慶」、「武漢」、「南京」，夏季高溫可達40度，一鼎比一鼎炙熱。因此，重慶的娃兒三歲開始辣食，宛若少林寺的小武僧，藉以培練穩固的功夫底子。

民以食為天，飲食在盤古初開就與我們的生活融合纏牽，然王者以民為天，因此才有馬總統此行。如若海峽不能避免紛爭，兩岸疆場交戰，那將食不甘味，寢不安席。

被迫走上沙場，在清風肅穆憤血裡拼搏的我們，還有沒有明天？還能不能行到水窮處，坐看雨後那道七彩？還可不可以孝順父母，戲綵娛親？我那傷心損肺斷肝腸的媽媽，能否痊癒康健地等孩兒歸來？

嗚呼！莊周夢蝶，我們的前程光燦華采，揚帆就要出發，夢才開始去追，卻閃落墜入幽深陰谷，看不到出口、盼不到未來。生靈塗炭、蓬戶甕牖的家園，誰能承受後果？

為今之計，惟有讓兩岸再多些溝通，當務之急的加強合作，還好這不是命定打仗的一局，我們只是需要調節經脈，溫通氣血的機會，需要那台突破澀滯的鐵建潛盾機，需要馬總統般的英勇付出和承擔。交流有共識，解穴療傷，膠著中仍能綻出激光，持久續存，朦朧到輝煌。

因為太平的締造，我們也可以是亞洲另一個快樂國度，讓世界羨慕。當家家戶戶有安定的茶飯，縱使是清湯、是白粥，在嘴裡也會幻化蜜漿玉露，一絲一絲幸福甜滋。（行在江心 / 國立政治大學教學助理）

（本文來源：《奔騰思潮》）