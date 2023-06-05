《台美21世紀貿易倡議》在6月1日簽署首批協定，民進黨事先完全沒有先交付立院審議，談判過程完全是黑箱作業，並且對於該批協定內容對台灣經濟貿易的具體衝擊毫無任何具體詳細的比較說明，僅以大內宣式地頌揚此乃台美經貿談判的重大里程碑，甚至謊稱簽署該倡議是台灣加入CPTPP的敲門磚，繼而吹噓台美關係好上更好，以空泛的陳詞濫調和虛偽謊言來蓄意蒙騙台灣人民。殊不知該倡議協定正是繼開放美國有毒萊豬進口後，民進黨進一步對美國開門揖盜，讓美國農畜產品傾銷台灣、服務業大舉侵入台灣的賣台契約，只會讓美國繼續對台灣予取予求、敲骨吸髓，勞動黨對此表示最強烈的譴責！

此前民進黨為了貫徹其「倚美謀獨」的路線，不惜犧牲台灣人民的健康安全，不顧民眾的強烈反對，恣意開放美國含有萊克多巴胺的有毒豬肉進口台灣，聲稱要以此來換取台美簽署FTA以及加入CPTPP。

然而民進黨如此單方面開放美國毒萊豬進口至今多年，卻不見美方在對台貿易上表現任何善意，從未主動對台減讓關稅，反而要求台積電到美國整廠投資、掏空台灣資源人才而成「美積電」，以及要求台灣採購32億美元的美國黃豆、玉米和小麥。前車之鑑歷歷在目，民進黨口口聲聲愛台灣，實際上早已成為美國附庸下的「賣台黨」。

此次所謂《台美21世紀貿易倡議》在農畜產品方面，完全不提任何農畜產品和食品安全的檢驗檢疫，而是從通關便捷化和准入門檻大開方便之門，在條文中具體指出要「加速農產品及其他易腐品的通關」，如此形同將簡化台灣自美進口農產品和易腐品的檢驗檢疫程序，預估將使更多美國農畜產品和加工食品得以傾銷台灣，不僅將衝擊台灣農民和相關業者之生計，更會進一步危害台灣民眾的食品安全。對此民進黨為何不敢向全台民眾說清楚、講明白？

此外該倡議還要求「授予監管機關較有彈性處理金融服務業證照核發程序」，亦即要求台灣進一步向美國「開放金融領域的准入資格」，然而卻不具體詳細說明如何開放？開放哪些金融項目？開放哪些美國金融企業在台開展業務？這是否代表未來美國金融大鱷將能在台灣暢行無阻，可以恣意併購台灣的銀行、券商、保險等各類金融機構，進而深入操縱台灣金融體系，對台灣儲戶和法人的利益巧取豪奪？試問如此大開台灣的金融門戶，豈非進一步升高台灣金融的安全風險，當下一個亞洲金融風暴乃至世界金融危機來臨時，又如何能夠確保不被「剪羊毛」？

據悉該倡議下一步將針對包括勞工、環保、公營事業等領域展開協商，以民進黨強推《勞基法》修惡、大砍七天假、賴清德「功德說」等踐踏勞工的斑斑劣跡，為滿足美國液化天然氣進口而破壞藻礁生態並強蓋三接、為「2025無核台灣」的虛假口號而將火力電廠全開等漠視環保的惡行惡狀，乃至於民進黨將各種公股行庫、公營事業視為黨營事業和派系分贓囊中物等極為難看的吃相，再加上民進黨對美國歷來所有無理要求全部照單全收，預料民進黨只會犧牲勞工、環保和公營事業的利益，來換取一紙喪權辱民的賣台協議，任由美國華爾街豺狼對台灣社會敲骨吸髓，勞動黨鄭重呼籲各界有識之士共同譴責反抗民進黨賣台暴政！（作者為勞動黨副發言人）

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