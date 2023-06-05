在美國備受關注並且收視率極高、得過金球獎和艾美獎的《繼承之戰》電視連續劇，5月底播出完結篇，引起廣泛的討論。全劇描述洛伊家族所掌控的傳媒娛樂集團的繼承之爭，父親婁根年邁，3個孩子各顯神通，爭取接班。結局逆襲眼球，跌破眼鏡。對於這部黑色喜劇，應該如何看待？一是，先看藝術成就；二是，專注於故事主線，也就是企業王國繼承；三是，去認識到編劇所透露的種種偏見和政治脈絡。

《繼承之戰》的藝術成就極為突出，預料今年還會奪得大獎數座。人物刻畫、劇情寫作和拍攝手法，每一集都能推陳出新，且在亂局中抽絲剝繭，開出章法，真是匠心獨運。可最後兩集的轉折和收尾，大筆一揮，以論述為劇情，說服力不足。

至於說到故事主線，首先必須側重描寫魅力型創業家的自戀和自負，絕對一百個放不下一切可以和不可以濫用的權力。婁根完全如此，他一面培養子女，但不時過於負面打擊，導致家族愛恨交織且人格解體。《繼承之戰》的面相豐富，影射著梅鐸家族的新聞集團，以及維亞康姆和CBS集團的前主席雷史東，而在劇作概念上又深受莎士比亞的悲劇《李爾王》所影響。但故事原型除去暴力部分，也令人聯想到唐朝的李淵和李世民。

李世民親歷兩大繼承悲劇。玄武門之變，李世民為了自保，殺死了兄弟，逼迫父皇李淵立他為繼承人，做了唐太宗。無獨有偶，唐太宗後來自己的嫡長子李承乾本來已經立為太子，也因為起兵謀反，打算殺弟逼父，結果被廢，遭到流放。

李世民的兩段故事，側面說明了一個一般人忽略的歷史事實。中國歷代，嫡長子繼承的比例極低。例如兩漢只有4個皇帝是嫡長子出身，高、文、武三帝都不是。清朝12位皇帝之中，只有道光是嫡長子，康、雍、乾等也都不是。

《繼承之戰》的婁根，不但無意立長子，並且屢次向不同的子女給予承諾，於是3個子女陷入長達4個季度的鬥爭，一直鬥到最後一刻，次子肯道爾被逼急了，喊出自己最年長，表明自己最有資格，結果當然遭到弟妹打臉。這個慘烈的繼承故事，處處儆醒極限思維，而唯一的解決之道，似乎只有走向專業經理人制。民主政治作為解方的性質類似，選戰崛起是處理內鬥和樹立繼承正當性的不二法門。可反觀台灣，國民黨自陷於儒家矯飾文化，竟然還在搞「被動」參選！難怪大陸人多認為它永遠鬥不過共產黨。

最後談到斧鑿斑斑的論述偏見。本劇製片和編劇的立場偏左，隱含政治正確，將保守主義做幼稚包裝。劇情自始至終誇張醜化媒體家族，本來無妨，可從左派出發，自然以右派為對象，因此福斯新聞備受影射，且被赤裸裸地抹黑。問題在於美國主流媒體其實是掌握在左派的手上，本身也不是聖人，外界調查證實它摒棄了法治與報導原則，並為武器化做掩護，然而本劇看不出絲毫反思。

這個劇本可以說反映了普立茲獎和好萊塢的相互呼應，這是當前美國政治文化的一大癥結，水門案所形成的虛無主義只會愈來愈嚴重。

（作者為美國法學博士、加州律師）