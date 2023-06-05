美中國防部長在新加坡「香格里拉對話」會議上唇槍舌劍，幾乎在同一時間，兩軍也在南海、台海短兵相接，距擦槍走火只有一步之遙。但透過現象看本質，軍事依然是政治的延伸，很多跡象顯示，美中這一輪軍事較量背後依舊由雙方政治博弈主導，但大陸突然轉守為攻，相信結局很快見分曉。

當中共軍機在南海上空掠過美軍偵察機，海軍蘇州艦在台海橫切，迫使美艦減速的影片在國際熱傳，不禁讓人聯想到「極限施壓」這個詞。「極限施壓」是川普時期，美國政府透過提升關稅的貿易戰方式，逼北京上談判桌的政治策略。此後雙方談談打打、打打談談，歷時近兩年終於在2020年1月簽署首階段貿易協議，但此後因突發疫情及川普下台，這份協議無疾而終。

以客觀立場看，川普透過「極限施壓」獲得他想要的協議，雖然協議只簽署沒生效，但把北京逼上了談判桌，仍屬一次成功的策略運用。同理，香會前後，之所以美中軍艦、軍機在台海、南海出現千鈞一髮的對峙，問題的核心應該是，北京要求美方以撤除對大陸國防部長李尚福的制裁為開端，推動拜登政府逐步撤銷過往對北京高級官員的制裁令。

美中「國防部長」層級的會談，向來都是形式意義大於實質意義，大陸防長和美國防長表面上職位對等，但權力並不對稱。以過去歐巴馬時代美中融洽時舉行的軍事對話機制為例，與美方國防部長對談的是大陸軍委副主席，而非軍委委員級別的國防部長。同樣地，美國也深知此理，2021年拜登政府剛上任後，外媒曾曝光美方希望重建歐巴馬時期美國防長對大陸軍委副主席的對話機制，但遭到中方「降格」為美中國防部長對談。

其實在去年，美中防長奧斯汀與魏鳳和在新加坡、柬埔寨都有過會談，但大陸換屆後，新任防長李尚福受到美方制裁，故北京希望美方解除制裁作為繼續對話的條件。一個非常需要重視的訊息是，大陸原軍事科學院院長何雷在參加今年香會受訪時表示，北京一直在「耐心地等、等了1個月時間」，等不到結果，才在5月29日正式拒絕與美方會談，而這裡「等」的就是等美方撤銷制裁令。

可以看出，大陸原本一直保持低姿態，而這也與近期大陸商務部長訪美、CIA局長被爆密訪大陸、美國亞太助理國務卿即將訪陸的氛圍一致。然而，華府拒絕撤銷制裁，也錯失下台階的契機，而香會前的美中海空對峙，應該是中方對美方撤銷制裁令的「極限施壓」。接下來就要看，此次事件是否和年初「流浪氣球」一樣令美中接觸戛然而止，還是說美方願意撤除制裁，為雙方緊張關係降溫。

（作者為智庫研究員）