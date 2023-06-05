6月2日新加坡「香格里拉對話」亞洲安全會議召開期間，當天美國伯克級神盾驅逐艦鍾雲號與加拿大哈利法克斯級巡防艦蒙特婁號由南向北協同通過台灣海峽，遭中國東部戰區海軍052D型驅逐艦蘇州號突然加速斜切至美艦船頭前方，中美二艦相距150碼（約137公尺），迫使美艦緊急減車，避免碰撞，美加兩國向共軍嚴正斥責，引發國際高度關注。

我國防部於6月4日公布3日共軍計有共機15架次、共艦7艘次，隔日減至5艘次；另卡-28反潛直升機2架，分在台灣西南國際空域與首次發現於浙江溫州以東空域現蹤，情況特殊。4日中國國防部長李尚福在香格里拉對話會強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」並反嗆，美方「別沒事跑到他國領海領空附近轉……」。

中國052D型驅逐艦蘇州號/132隸屬於東部戰區海駐浙江舟山第3驅逐艦支隊所屬，滿載排水量7500噸，服役於2021年1月，武器配有可發射射程達250公里之改進型紅旗-9中遠程防空導彈、射程600公里之鷹擊18反艦導彈、與射程最遠可達2500公里遠距對地打擊之長劍-10遠程巡弋導彈；另可搭載直-20F反潛直升機。共軍此艦能與美軍神盾級驅逐艦相抗衡。

另一艘056A型護衛艦滿載排水量1400多噸，具射程達200公里之鷹擊-83反艦導彈。此類型作戰艦，去年8月共軍圍台軍演，有056A型護衛艦孝感號/615，隸屬駐福建寧德三都澳第15護衛艦支隊巡弋區域二至三。今年2月份駐福建寧德三都澳護衛艦第15支隊054型護衛艦溫州號/526、056A型護衛艦德陽號/642、宜春號/643，在近海進行實兵實彈訓練。3月份駐福建廈門護衛艦第16支隊056A型護衛艦銅仁號/644遭我方發現在台灣恆春外海活動。對此，推斷056A型作戰艦與052D型蘇州號可能從廈門附近海域南下監視外艦一路北上。

從共軍卡-28反潛直升機2架，分在台灣西南、以及浙江溫州以東國際水域空中滯留位置、以及以往共軍曾在澎湖七美附近海域、2021年10月15日，美國海軍勃克級神盾飛彈驅逐艦杜威號、加拿大皇家海軍護衛艦溫尼伯號由澎湖西南方海域北上台灣海峽、2022年9月20日，美海軍希金斯號導彈驅逐艦與加拿大皇家海軍溫哥華號護衛艦穿越台灣海峽等，可見上述共軍兩艘作戰艦對美加軍艦監控，在台灣海峽以東海域，由澎湖西南往北航行。另外從我國防部公布，2日由2艘在台灣周邊海域，增至3日的7艘，查詢共軍海軍052C型驅逐艦、054型護衛艦艦尾可配備卡-28一架。台灣海峽中線，大約有4至5艘部署。

中共海警艦船常運用艦身的特性，例如航速、艦身大小、海況與環境種種因素，切入想進入的海域，或以艦身脅迫對手變更航向。此次中方採用7000多噸、對應美方9000多噸；近2000噸、對應加國4000多噸，一對一方式，另外有可能周邊遠處仍有2艘作戰艦跟監待命。

從中國防長4日在香會所說的，「不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權」觀之，中國海空兵力應該早已受命，全力攔截、不管付出多少代價，定要迫使美艦更改航向外，更有打壓美艦給加國軍艦看的意味。

現在整體上，所有的中國戰術上對台之作為，早已超出兩岸軍事平衡，往槓桿另一方中國傾斜外，這從近三年美艦巡航台海已經由自己所屬的作戰艦，加入加拿大作戰艦之外，美軍更是頻密地邀約東亞的日本在西太平洋聯演，更邀英國航母、法德艦、印澳艦船等齊力展開態勢，作勢圍堵中國。中美衝突愈大，台灣問題就愈凸顯！

共艦已經非常明顯在去年8月圍台軍演所畫設的區域一至區域六，常態部署3至4艘在台灣蘇澳、台灣以東與東南、西南海域兵力。演習禁航區延續至今年4月上旬共軍環島軍演，已經更大膽地嘗試進入24海里臨界區，但兩岸軍艦都能較上述美軍艦船而有所克制，歸因於兩岸仍有同文同種的屬性考量，而外艦與外人則沒有此考量因素，共軍該怎辦就怎麼辦。

在目前我們維護主權與「中華民國」國號、憲法下，如何讓中國大陸師出無名，這才是我們高層與政治人物應當深思的最重要方向。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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