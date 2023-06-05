隨著民眾黨主席柯文哲偕同妻子陳佩琪訪日，媒體聚焦已轉向柯是否會見前日相野田佳彥等重量級政治人物。至於仍未放下執念的鴻海創辦人郭台銘，強逼柯合演的金門夜會，驚鴻一瞥，網路高聲量瞬間化為泡影。大位天定，非以智取，此刻郭台銘該夢醒了！

自從國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選總統後，郭台銘除了當天臉書貼文肯定侯是國民黨最好的人選，會信守承諾，盡最大努力支持侯勝選等等；之後就未見郭有具體支持侯的言論及表態，反而是透過汲汲營營的名嘴不斷炮轟國民黨徵召不公，繼而激情演出金門夜會。

金門夜會，郭台銘和柯文哲十指緊扣在海邊賞月，成了話題十足的政治粉紅泡泡，郭更脫口「山盟海誓」，沒想到隔天就改口「喝茫忘了」，柯更回應「君子之交淡如水」。為何山盟海誓隔天就變成昨暝歹勢？因兩人各自盤算對己最佳利益，一個想索門票、一個想撈資源，並非真心想合作。

郭台銘4年前參加國民黨初選，慘輸韓國瑜就憤而退黨，這次初選先鞠躬道歉再自我解嘲之前「年輕氣盛」，因此這回承諾如未獲徵召就挺侯。沒想到郭未獲徵召後放任支持者撕裂藍營團結，還不斷與柯糾纏不清，雖未出惡言，對國民黨的傷害卻更甚於4年前的翻臉對幹，因侯的選情已明顯受牽累，民調大幅下滑。

郭台銘視「金門和平宣言」為珍寶，主張守護中華民國，和大陸重新展開談判，這主張只有與國民黨合作才有可能實踐。郭4年前食言，如今年逾7旬如再次毀諾，等同保送賴清德進總統府，不只理想無法實踐，勢必成為歷史罪人。郭的下一步該怎麼走，答案還不夠清楚嗎？