源自美國社交媒體上譴責性侵和性騷擾的「＃Me Too」運動，正在台灣捲起風暴，而且是從政治中樞的民進黨內首先激起一陣強烈的氣旋所引起的。於是，台灣婦女平權運動先驅暨民進黨籍前副總統呂秀蓮，在臉書發文表示，民進黨內引爆的性騷擾疑雲，均發生在蔡英文總統兼任黨主席之時。她從而進一步提出總統是否應兼任政黨主席的反思，以及主張應徹底拆解黨國一體的現象。

這次民進黨爆出的性騷案，多案都發生在蔡總統兼蔡主席的時期，在黨內備受重視的青年部，和蔡英文熟識的導演、甚至是總統府資政都被「Me Too」爆出性騷擾。儘管身為女總統和女性黨主席，蔡英文卻縱容性騷的不良風氣蔓延，實在難辭其咎。在這些事件爆發後，現任黨主席賴清德公開致歉並表示「絕對不必要大局為重」。這也意味了過去往往因以「大局為重」，才使黨內有不斷受到「英爪功」傷害的女性。

其實，此次掀起這陣「腥」風暴的民進黨受害者，是很勇敢地突破了為大局所設下一重又一重的權力關卡，否則以「大局為重」向來是民進黨得以穩定陣腳，甚至於鞏固政權的共同信仰價值。還記得陳水扁要競選連任時曾喊出「肚子扁扁，也要選阿扁」的口號，這即是呼籲台獨理念者要以大局為重的號召。

現任衛福部政務次長王必勝，在疫情期間被踢爆外遇生有一女。時任部長的陳時中卻以屬「私領域生活」不便干涉等理由，給了他很大的「處理私事」空間，其後更升任為政務次長。陳時中「包庇」愛將就算了，但陳菊所領導的監察院竟也以大局為重，無視早有多件公務員婚外情遭彈劾及受懲戒的案例，對王必勝嚴重破壞官箴置若罔聞。

去年11月陳時中也曾在餐敘後摟肩牽手美女醫師，即使當下女醫師並無拒絕，但因雙方有長官和部屬的權力關係存在，此已構成「類性騷」的不適格行為。然而，近日「小英之友會」有志工指控，遭到現已為總統府某資政的嚴重騷擾，而身為小英之友會榮譽總會長的陳時中受訪時表示，對此事「零容忍」。但陳時中過去除了「包容」王必勝的不倫案件外，也「吃掉」了前健保署長李伯璋與「乾女兒」十指緊扣的桃色風波，所謂的「零容忍」未嘗不可能是要透過各種方法「吃案」。

今年元月，立法院國民黨團曾提案，要求通盤修正公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，卻遭到全數民進黨立委的封殺，包括范雲、林靜儀、吳思瑤、邱議瑩、高嘉瑜等幾位平時把「性平」和「維護女權」掛在嘴邊的女立委。日前民進黨內捲起「＃Me Too」的性騷風暴後，范雲才和一些婦運、社會團體一起發出聲明，表達「這一次讓我們好好接住妳、你」。

明年初就要立委選舉了，民進黨女立委現在才跳出來支持性平，顯然就是基於政黨及個人的利益考量，更凸顯了他們過去對黨內「英爪功」侵擾的冷漠。這如果不是偽善，什麼才是偽善呢？

（作者為世新大學兼任副教授）