第20屆香格里拉對話落幕，美中防長未能如美國所願，於場邊舉行會談。大陸釋放的訊號非常清楚，願與美國恢復對話，處理好兩國關係，但在台海與南海問題上沒有妥協空間。正如大陸防長李尚福會中演講所強調：一、中國軍隊不管付出多大代價，都將維護國家主權和領土完整；二、中方一直尋求與美建立新型大國關係，但這需要美方拿出誠意。

美中防長對話破局

中美最近傳出兩起機艦近距離遭遇危機事件，5月26日中共殲16戰機在南海上空，近距離從美軍RC-135偵察機前方切過；6月3日美國伯克級飛彈驅逐艦「鍾雲號」與加拿大巡防艦「蒙特婁號」通過台灣海峽，一艘中國軍艦逼近，並加速橫切到鍾雲號前方，雙方距離不到150碼，雙方互控對方挑釁。令人憂慮的是，目前雙方沒有節制、緩和的跡象。

美國總統拜登親自釋放美中關係即將解凍的訊號，雙方高層官員互動逐漸恢復，但在最關鍵的軍事領域卻踢到鐵板。美中當前最迫切需要，就是恢復兩軍「第一軌」危機處理機制，但雙方缺乏戰略互信，阻力重重。今年香格里拉對話精確反映了印太地區及台海安全情勢，除非雙方很快找到務實可行的措施，否則前景悲觀。

IISS在「2023年印太安全評估」發表專文「美中關係惡化與對台灣威脅升高」，探討當前台海險惡形勢，強調美中緊張關係聚焦台灣問題。美國中國問題專家史文也在香格里拉對話前夕發表「危機處理與台灣情況」表示，因為在台灣問題的對立，華府與北京最嚴重的外交與軍事危機在未來幾年將擴大。

綜合他們的論點與主張，雖然美中都希望能透過恢復溝通對話，為兩國螺旋下墜的關係打底，即使如此，都無法有效因應最棘手的台灣問題，美中必須深入化解彼此的錯誤認知，及建構軍事危機處理機制。

多數人認為李尚福仍名列美國制裁名單，雙方堅持不肯讓步，導致防長會議破局，這只是檯面上的導火線。美中對於防長會議的決策考量涵蓋全方位戰略競爭、地緣政治及國內政治等因素，再加上沒有讓步妥協空間的台灣問題，恢復軍事溝通對話、建構風險管控及危機處理機制確實是最困難的工程。

奧斯汀在會中表示，「對話不是獎賞，而是必須」，有多一點的對話就愈能避免導致衝突的誤判；但李尚福強調，交流對話需有原則，要在相互尊重、平等基礎上進行，換而言之，中方決心打破美方主導一切的模式。

香格里拉對話正式名稱為「亞洲安全峰會」，共有49國600多位代表出席，李尚福這次有備而來，在最重要的印太安全論壇，直接挑戰美國印太戰略，抗議美國試圖推進亞太「北約化」。奧斯汀則與日、韓、澳等國防長舉行雙邊與多邊會談，藉此再度顯示美方圍堵中國，維持在印太地區優勢地位的意圖，香格里拉對話等同上演兩大強權地緣政治角力秀，雙方沒有絲毫退讓之意。

台海衝突機率上升

美中關係無法跳脫台灣問題，奧斯汀與李尚福基本上重申一貫立場，對戰爭的後果表達了共同看法。奧斯汀說，維持台海和平與穩定關係全世界，「台海的衝突將是災難性的」；李尚福也表示，「如果中美發生激烈衝突對抗，那將是世界不可承受之痛」。

美中的軍艦、軍機在台海、南海相互牽制，行動將更趨劇烈，雙方絲毫不肯退讓，李尚福批判美軍跑到他國展示「航行霸權」，各國應「管好自己的軍艦和軍機」，在缺乏有效溝通管道及危機處理機制下，台海發生軍事衝突機率上升，台灣毫無疑問要承擔嚴重後果。

美中台三邊關係及台海形勢自川普總統以來發生質變，美國不再是台海的「和平保證者」，在三方不斷相互挑戰之下，「現狀」難以維持，民進黨執政強調台灣主體性，切割中華民國，強烈反中、仇中；中共堅持「和平統一」方針不變，但更凸顯不放棄武統的意志與準備；美國宣示一中政策不變，但「台灣牌」已成為制衡中國的工具。

面對嚴峻局勢，美中台三方都有責任釐清立場，排除誤解與疑慮，方有可能脫離困局。最弱勢的台灣，企圖利用美中競爭與矛盾謀求獨立，是最危險的想法，卻是民進黨的唯一選項。脆弱的台海安全結構，無法承受美中軍事對抗加劇的挑戰，唯有堅守中華民國憲法的一中精神，站穩中華民國的立場才能趨吉避凶。