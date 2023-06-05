以民進黨為核心的「泛綠政治生態系統」，近日持續爆發性騷甚至性侵疑案，僅僅不到1周的時間，已知的案件數量已超過15件，且還在持續增加中，面對民進黨的處理方式，民意的怒火已然沸騰。

這一波一波性騷擾案件不但數量多，且涉案人不只任職民進黨黨中央，還包括中央和地方官員，與民進黨交好的外包廠商和所謂的民運人士、流亡作家也涉案，甚至連向來應受人尊敬的總統府資政都出現不堪傳聞，顯示問題極為嚴重。

口是心非 否決性平提案

更令外界不滿和不解的是，不論是民進黨黨務系統還是政府部門，面對這類性平案件大多採取冷處理方式，有的甚至「吃案」，不但沒有做到蔡總統口口聲聲宣稱的「接住每一位需要協助的民眾」，還以檢討受害人、言語霸凌等方式把受害人「踹入無底深淵」，令受害人遭受二度、三度乃至N度傷害，有人直到現在還必須看醫生、服藥治療身心所受的創傷。

從近日連續爆發的情況，外界可以大致了解，民進黨面對性平案件的處理SOP是以所謂的「大局為重」，盡量壓制事件，讓受害人不要往上報或是尋求外援；由於性平案加害人往往有權力、身分地位、社會與黨政資源等多重強勢，在民進黨系統性犯案、包庇之下，一段時間過後，求助無門的受害人在極度失望甚至恐慌的心情下，只能默默離開，事情就自此結案。

今年初，前原能會主委謝曉星涉職場性騷、霸凌，經行政院專案小組調查後確認屬實，謝曉星被免職。國民黨團「為確保調查過程不受權力、不對等關係而影響到調查結果的公信力」，提案要求行政院必須系統性檢討性騷擾制度缺漏，不料該案在1月19日竟遭民進黨內包括長期主張維護性平權益的立委范雲、林靜儀、吳思瑤、高嘉瑜、邱議瑩等人在內的58位立委全數否決。

一個要求當行政機關發生性平事件時，「須將涉嫌性騷擾之政務人員先予停職再啟動性平調查程序，確實保障被害人之權益」的提案，竟然被民進黨立院黨團以人數優勢否決，可以看出，民進黨對性平案件的冷漠、忽視、習以為常，已經深入其黨性DNA中，以至於碰到這麼理所當然的提案，民進黨立院黨團只看到提案人是國民黨就直接封殺，簡直是把黨爭看得比保護人民還要更重要，這樣的政黨有什麼資格要人民「再給一次機會」？

為挽救近日這一連串「#MeToo」事件對選情的衝擊，民進黨除了讓直接涉案人迅速「被請辭」，以試圖止血之外，還表示會嚴查真相，還給當事人公道。而親綠媒體人、1450網軍及作家這幾天則在努力挖掘其他政黨涉及的性平案件，給大眾一個「天下烏鴉一般黑」的印象，以淡化民進黨性騷連環爆的負面衝擊。

別說不捨 拿出實際行動

更有甚者，還有綠媒刊文指出，民進黨向來是注重性平的進步政黨，所以支持者要求比較嚴格，其他政黨性平意識模糊，做得更糟，選民和支持者也不在乎云云。或許這就是為什麼日前賴清德居然還敢大言不慚表示「要做改革的模範」的理由，因為賴清德到現在還是認為民進黨沒有更糟啊！

然而，政治並不是比爛，何況，性平案往往伴隨權力與資源的不對等，完全執政的民進黨，不但全盤掌握行政、立法，連司法都已如囊中物，近日總統府公布4名大法官提名名單，如此一來，15名大法官將一片綠油油。民進黨已經膨脹成一頭無人可以駕馭的憲政怪獸，儘管傲慢腐敗卻近乎難以制衡，本身沒有自律機制，更不接受外界監督。會不斷出事，不讓人意外。

當然，性平案不會只發生在某個政黨或是政治領域，職場和社會各角落都有可能出現，然而，作為執政黨，民進黨必須先表現出徹底改革性平案件的誠意和決心，由自己做起、進而擴大到整個社會，從提升、強化性平意識到改革案件通報和處理的流程，落實後續的懲處措施，確實保護受害人。

蔡英文不要再講些「不捨與痛心」這類文青式的空話了，聽起來一點同理心都沒有。賴清德也不要再宣示這個、宣示那個了，拿出實際的行動吧！否則民眾只能以選票淘汰性別觀念如此落後、因循苟且的政黨。