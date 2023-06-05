這幾天民進黨內性騷擾吃案風波可說是越演愈烈，某網路粉專還仿效先前疫情指揮中心通報製作圖卡諷刺，惡趣味十足。在社會輿論一片撻伐聲討下，民進黨自黨主席以降的高階主管除了一再公開道歉，表明絕不包庇，全面清查嚴懲到底外，到5日為止也已經有民進黨副秘書長許嘉恬、前青年部主任（後轉任勞動部政務副部長機要秘書）蔡沐霖與組織部政務副主任林男固等三人辭職（或被辭職），而這把火還在繼續延燒中。

我們當然希望社會、職場與學校能夠達到「零性騷擾」的理想目標，就現實而言確難度頗高，但是至少我們可以要求如果單位內部有性騷擾案件發生，主事者必須確實遵照法規制度儘速通報與處理，讓「零吃案」成為必須被徹底落實的基本原則與要求。

民進黨性騷擾案件的連環爆固然頗令支持者吃驚，但更令社會大眾驚駭莫名的是其「吃案」範圍之廣泛與程度之嚴重，幾乎是到了「無案不吃，有案必吃」的地步，簡直是刷新了所有人的「三觀」。

民進黨前婦女部黨工疑似在車上被外包攝影團隊導演摸胸性騷擾，回報時任婦女部主任的許嘉恬，許竟然反問「妳為何不跳車」，還要她去草地練習大叫。蔡沐霖則更為離譜，因為疑似加害人的陳姓黨工是其核心幕僚，蔡竟然對被害黨工說「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒！」之後在工作上對被害人處處刁難，甚至還以「此事影響部門氣氛」為由，要求被害人向疑似加害人道歉，種種令人瞠目結舌的「吃案」行徑，充分印證了何謂「沒有最離譜，只有更離譜」。

或許很多綠營的死忠支持者百思不解，為何一個標榜「勤政、清廉、愛鄉土」，以往深受年輕人支持，也多次表態強烈維護女權與性別平權的民進黨，竟然會發生這麼多令人匪夷所思的性騷擾「吃案」事件！「冰凍三尺，非一日之寒」。造成今日民進黨內「吃案」成習的原因，很大一部分是源自綠營集體對於黨內成員在性（或性別）方面的私德敗壞，採取縱容甚至袒護的態度，道德標準不斷向下沈淪的惡質文化。

遠的不說，光是這幾年就有不少知名案例：立委羅致政2017年7月被週刊拍到與女助理兩度進出摩鐵外遇，之後聲稱取得太太原諒，黨部繼續提名他競選立委連任，至今仍然安坐國會殿堂。2021年3月立委王定宇被週刊爆料疑似與同黨發言人顏若芳同居，王宣稱彼此是「房東與房客」的關係，完全不避諱孤男寡女長期共處一屋的物議，王定宇至今繼續安穩地當他的立委。最經典的是時任衛福部醫服會執行長的王必勝2021年10月被媒體踢爆與女護理師外遇多年，甚至疑似產下一女，同樣在向太太表達歉意未予追究下，安全過關，之後還升官擔任衛福部政務次長。而當時為其頂頭上司的衛福部長陳時中還出面為其緩頰，表示外遇是個人私德問題，但王必勝在公務上表現十分優秀稱職，為「公私分明」一辭樹立新解。

「礎潤而雨，物腐蟲生。」民進黨內充斥著許多諸如陳時中之流，「重才不重德」的「再世曹操」，更不必提很多被縱容包庇的對象是才德兼無，僅是唯黨意是從的奴才而已。大小黨務主管們眼見這麼多檯面上有頭有臉的綠色政治權貴，涉入逾越大眾私德紅線的外遇風波，黨政高層都能視而不見，縱容袒護，當事人別說懲處了，個個都還穩居大位，甚至更上層樓，又怎會把基層黨工的「小小」性騷擾案放在心上，認真處理。於是「吃案」成為黨內處理性騷擾的潛規則，上焉者收下申訴，安慰敷衍兩句，勸被害人以大局為重，然後一切船過水無痕；下焉者（如蔡沐霖）則反過來對被害人譏諷施壓，給予二度傷害，導致他（她）們身心受創，瀕臨崩潰。

面對社會輿論排山倒海的批評，蔡英文總統與賴清德主席不得不出面道歉，說些諸如「感到很不捨和痛心」、「謝謝勇敢說出來的朋友」、「如果有問題就解決問題」、「決不要求以大局為重」等空泛敷衍的官樣文章，並且讓一些不重要的黨務主管辭職（天知道等事過境遷，這些人會不會再悄悄回歸，升官發財）。至於一些綠營人士一面表示黨會虛心檢討改善，一面大打「烏賊戰術」指責他黨也有很多性騷擾案，更是完全劃錯重點打錯靶。

當然這也不能怪這些人，因為最高領袖已經做了公開示範，蔡英文在道歉聲明中說「呼籲社會不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。」令人不得不說薑是老的辣，總統出手果然不同凡響。輕輕幾句話就讓民進黨從共同加害人，搖身一變，與性騷擾案的被害人一起變成是社會輿論與政治操作下的共同被害人（綠營黨政高官們真該去打聽一下撰稿的幕僚是何方神聖，趕快去拜師學藝）。種種斧鑿之痕，怎能令人信服民進黨是真心要從根源導正此一亂象。

蔡英文與賴清德要了解今日「吃案」之緣由不在於制度而在於文化，就是黨內長期以來對於私德敗壞的縱容包庇，才導致目前一片糜爛的狀況。如果不能以最高標準規範約束黨政高官們的私德行為，繼續放任羅致政、王必勝、王定宇這些大搞外遇（或疑似外遇）者在政壇呼風喚雨，而非祭出最嚴厲的黨紀處份讓他們「政治死」，「吃案」之風必定會死灰復燃。屆時恐怕再也撕不掉「外遇必勝，性騷歸零」是民進黨道德DNA的這張標籤。（作者為大學教師）

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