金融市場的理財商品發展，近期出現了引人矚目的新變化。創下連續12年配息且填息紀錄的元大高股息（0056）ETF，決定把配息方式由年度收益改為每季收益配息，並加入收益平準金制度，維持配息的穩定性。而年初以來興起的債券投資熱潮，累計已有13檔債券ETF申請追加規模，額度高達2,600億元，惟市場粥少僧多，長天期美債ETF商品仍出現溢價愈來愈高的現象。

上述的改變，堪稱上半年理財市場的兩大事件。前者主要與市場競爭白熱化有關，另一也主打高股息的商品－國泰永續高股息（00878）ETF，成立僅三年，受益人數與規模急起直追，儼然證券市場的新國民ETF，確實讓老字號的商品承受極大壓力，並在配息方式和條件上，做出相同的修正。至於後者，則是配合美國聯準會（Fed）升息進入尾聲，出現的新投資趨勢，因標榜享有高殖利率的同時，資本利得也有機會於降息後大幅提升，加上發行機構為債信評等最佳的美國政府，後市頗為看好，受到投資人的追捧。

這些商品之所以搶手，凸顯「高報酬率」的包裝與設計方式，足以打動人心。換言之，此類型商品能夠大發利市，恰如其分的反映了台灣金融市場的一大弱點：長期的低利率環境下，追求穩定報酬的投資人，亟需要於市場上得到充分的滿足。在此利率反轉、順應情勢的新型態商品陸續出爐的此刻，必須好好想一想，台灣到底需要發展什麼樣的金融商品。

先從投資人的背景觀察。台灣的人口結構逐步進入超高齡社會，預估到2025年時，65歲以上的老年人口占比將超過20％。現階段的老齡族群，剛好經歷過經濟快速成長的時代，薪資待遇與財富累積都超過上下兩代人，且他們多數從產業界出身，對財富管理知識數一知半解，這一群「有錢的老人」非常需要穩健的理財建議。另一方面，這些年隨著台商鮭魚返鄉，長年於海外打拚事業的富有人士，同樣也是報酬穩定商品的支持者，畢竟財富累積到相當程度後，將本求利才是投資的鐵律，欠缺對風險性商品的投資偏好。

把時間往前推，從商品面看台灣的金融市場，不得不說，追逐優於偏低定存利率的固定報酬型商品，確實是多數投資人的優先選項，洞悉投資人心態的金融業者，自然順勢而為的開發類似的商品，爭取投資人的資金挹注。例如多年之前，類定存保單相當風行，堪稱是每家保險業者的基本配備，這些保單商品配合解約條款上的技巧性設計，讓保戶可以把保單當存單，而5％左右的利率水位，明顯高出同天期定存利率數倍之多。之後因監理機關不願保險業者捨本逐末，把保險公司當作吸收存款的銀行開，忽略了保險本身的價值，禁止此類商品的銷售，才逐漸在市場上消聲匿跡。

另一個明顯的例子，是發生在證券市場上存股族的興起，而存股的標的，又以金融股為主要的選項。金融股的特色是，股價普遍不高，20元上下的可選擇標的比比皆是，對於財富基礎並不雄厚的投資人而言，並不難入手，加上金融股股價相對穩定，雖不易漲也不太跌，除非出現特殊原因，每年提供4％～5％的現金股息殖利率並不困難，報酬相對於其他類股穩定的多，同樣以打敗定存為號召，成功取得了投資者的認同。也因此，配息方式設計得宜的高股息ETF，如雨後春筍般的出現在台灣的市場上，自然就不足為奇了。

但要提醒的是，由於高股息且報酬穩定的金融商品，很容易在台灣大受歡迎，以此名義詐財斂財也容易得逞。日前爆發的不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙案，涉嫌違法吸金25億元，受害民眾多達數千人，災情相當慘重，即為一例，要如何對這類在台運作的P2P借貸平台進行監理，是商品發展時政府必須認真面對的另一考驗。

台灣是個以產業為主體的經濟社會，我們的金融商品豐富程度，確實難以媲美香港和新加坡等金融中心，但針對市場的特性，集中精力發展報酬穩定的固定利率型商品，並控制好市場的紀律，我們的金融市場仍大有可為。