冷戰結束以後，美國一直在國際事務上推行「新干涉主義」，它是一種以人道主義和捍衛西方共同價值觀為藉口，以武力干涉別國內政為手段，以推行霸權主義和構築有利於西方的國際關係新秩序為目的的思潮和模式。這種模式從1990年代末科索沃戰爭至今而不滅，尤其是以美國總統拜登和國務卿布林肯這些職業政客奉行不悖。台海問題雖屬兩岸事務，但也被美國視為新干涉主義可介入的範疇，讓兩岸危機此起彼落。

以最新的例子來看，6月3日美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」與加拿大護衛艦「蒙特婁號」共同穿越台灣海峽時，一艘中國大陸軍艦朝鍾雲號加速行駛，迫使鍾雲號自行減速，雙方軍艦最近僅差137公尺，美國海軍發布聲明批評大陸軍艦進行「不安全海上互動」。大陸國防部長李尚福4日在新加坡舉辦的香格里拉對話上對此提到，中國的軍機和軍艦從來不會到他國領空和領海附近，做所謂的「航行霸權」，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機」。此事孰是孰非難以辨明，只會成為中美角力新的一環。而台灣處在美中角力之間，如果以為美國干涉台海事務就是最佳的保護傘，恐怕欠缺自知之明。

加拿大媒體3日披露，當天加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號與鍾雲號共同穿越台灣海峽時，一艘大陸軍艦改變航向，加速逼近鍾雲號，並切入鍾雲號船頭前方位置，迫使鍾雲號減速，避免兩艦碰撞，加媒也公布遠方拍攝到陸艦橫向駛過的畫面。

美國海軍4日也公布從鍾雲號拍攝到的陸艦靠近的影片，畫面顯示一艘大陸軍艦在平靜水域上駛過鍾雲號船頭前方航道，但鍾雲號並未改變航行方向。影片中可聽見一名軍官用英文對大陸軍艦發布廣播，警告不要「試圖限制航行自由」，不過背景吵雜，因此聽不清楚他究竟還說了些什麼。

不安全的海上互動？

對此，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）3日發布聲明，譴責陸艦是在進行「不安全的海上互動」，強調鍾雲號與蒙特婁號根據國際法，在台灣海峽進行例行性的由南向北航行。聲明還指出，大陸軍艦從左舷位置超越鍾雲號，並在距離150碼處越過鍾雲號船頭前方，鍾雲號仍維持航向，但減速至10節，避免兩艦碰撞。

大陸《環球新聞》報導，加拿大蒙特婁號指揮官蒙特福德上校（Paul Mountford）表示，中國蘇州號改變航向時，曾以無線電通知美艦「轉向，否則將相撞」，美艦人員則回應要求中國軍艦遠離。蒙特福德上校說，解放軍行動前還先以無線電通知，顯然是故意穿越挑釁。他表示，美加軍艦是在國際水域進行，但中國軍艦仍不斷警告稱他們正駛入中國領海。他希望這只是個案，未來不會發生於加拿大軍艦，「因為我們有國際法為依據，這裡是國際水域」。

由於美軍堅持台海是國際水域，所以經常以「自由航行」的理由，派遣軍艦通過台海，表面上是為維護台海安全，反而製造台海緊張，讓兩岸更加不平靜，也讓中美關係一直處於冰凍的狀態。這一次在新加坡舉辦的香格里拉對話會，中美防長只是握手，並沒有對話，顯然兩國關係並沒有解凍的跡象。大陸國防部長李尚福4日在香格里拉對話會上就表示，中美衝突將是一場「世界不可承受之痛」，面對兩國關係，中國尋求的是對話而非對抗。

白宮希望再次舉行拜習會

而白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日在美國有線電視新聞網（CNN）的採訪表示，美國正在尋求維持「穩定的台灣海峽兩岸動態」。蘇利文還表示，拜登政府已多次表明他的兩岸關係政策沒有改變，仍基於「一中政策」與《台灣關係法》等，美方支持確保「台灣或中國都不會單方面改變現狀」。蘇利文也在訪問中稱，美中關係經歷了極其動盪和緊張的一年，兩國也在努力恢復正常關係，美國總統拜登或將在「某個時間點」與習近平會面：「我希望我們在未來幾個月內，能很快看到中美高層進行接觸，以繼續這項工作（指修復兩國關係）。然後，在某個時間點，我們將看到拜登總統和習主席再次聚首」。

儘管美國希望再次舉行「拜習會」，但是從今年2月「間諜氣球」事件以來美中衝突不斷，近日美軍又險些與解放軍在海、空域發生衝突，緊張局勢不斷升高。這些事件到底該由誰負責，仍然各說各話。

事實上，大陸國防部長李尚福在香格里拉安全對話會上闡述了「中國的新安全倡議」。其中主要的內涵包括「開放、包容、透明、平等、法治、對話、和平、雙贏」等，這些話語和語境，充分顯現大陸有強烈尋求國際和平的意願。可是美國為了維持全球霸權，不斷的糾集西方國家到東方來進行「新干涉主義」，這是冷戰結束後，美國不變的政策。

台灣處在美國「新干涉主義」的旗幟下，如果認為這是一把安全的保護傘，而不認清美國干涉的本質，恐怕哪天被美國出賣了還不自知。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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