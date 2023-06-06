2023年被台灣各界視為「氫能源元年」，氫能終端應用，特別是氫能車抵台，引發關注，消費大眾逐漸有感於氫能移動將有從空中樓閣逐步實現的可能，在廣泛討論中，其中有不少是對氫氣安全上的疑慮。

其實，氫氣在工業上的應用已有超過100年的歷史，每天大量地廣泛運用在許多產業，諸如半導體、食品、化工等。如今，氫更被賦予了第三次「綠色」工業革命的重責大任，那是因為氫擁有數項關鍵優勢，被視為能取代石化燃料的明日之星。而與民生相關的交通移動，則因油車會產生大量的二氧化碳，氫能車不排碳，只產生水，被視為當電動車無法滿足需求時的另一個解方。

氫氣本質特性所帶來的儲能等優勢

氫氣是無毒、無味，而且沒有腐蝕性，可透過水電解，或是現行全球超過九成以天然氣重組而產生。氫是唯一不包含任何碳原子的燃料氣體，在所有氣體中，導熱係數最高，而它燃燒時不會產生碳，相當乾淨。

氫氣工廠（圖／聯華林德提供）

基於氫氣的生成特性，它具有以下優勢：

第一、 當氫氣在燃料電池與氧氣發生作用時，氫不會產生有害物質。

第二、 氫是一種強大的能量載體，以重量為基準，氫所能提供的，比汽油要大三倍之多。

第三、 氫可為再生電力作大規模儲能，因此可以有助平衡波動性能源，例如風力、太陽能。

德國住宅區經核准設立而運行的液態加氫站。（圖／聯華林德提供）

全球氫能移動加速推展中

雖然氫能車在台灣直到今年才浮出檯面，不過氫能載具等應用研發，國內研究單位及業者，已默默耕耘多時。聯華林德自60年代即在台深耕，合作夥伴、亦為母集團「林德集團」則針對氫能移動，已累積逾30年的經驗，在全球各地累積豐富的實績。

各國的氫能移動進程，除了有受政府大力支持而備受耀眼的韓國、日本外，林德在歐洲諸如英國、德國，還有美國加州、馬來西亞等，設有為氫能巴士或客車的加氫服務，全球累計超過200座加氫站。2022年底，全球統計共有814座加氫站，去年亞洲就新增了73座，是全球增長速度最快的地區。

檢視國際上目前運行中的加氫站，不乏有設置在住宅區，包含有緊鄰民宅的案例，例如日本加氫站距民宅可小於50公尺，韓國則約距100公尺。

氫氣與汽油安全特性比一比

氫氣與汽油安全特性比一比。

國人對氫氣、氫能的不熟悉，對易燃氣體的害怕，其實和其他國家類似。氫與汽油、天然氣等其他能源一樣，雖具可燃性，但絕對能被有效管控。我們從氫的本質來看，它並沒有比汽油可怕。

許多國家看好加氫站、加油站、加氣站、充電站的建置結合。合併建置可利用加油站既有的設施，場域、人員、管路等，妥善運用與稍作調整，便可讓加氫站快速投入商業營運。

涵蓋整體氫氣供應鏈的安全與品質

氫能移動涵蓋了整個氫氣產業鏈：製氫、氫氣品質、輸氫、儲氫（例如儲氫罐、儲氫瓶）、供氫（包含加氫站）、終端應用（氫能車），相關業者、單位，皆須遵循國家法規、全球產業標準。

為確保安全與品質，必須從源頭的製氫、儲氫、氫氣品質、加氫等各個環節與面向，遵循完整標準，配合管理與方案，例如：

第一、 依容量不同的完整氣體包裝方案 （The Total Package）；

第二、 支援與監測工具 （Support & Monitoring Tools），針對氣體純度、駐站管理等各方面所需；

第三、 品質保證（Quality Assurance），提供企業內外對品質保證的管理辦法，可作為ISO 9000檢視標準的一部分，以助整體提升營運與績效品質；

第四、 槽車、儲罐安全（Safety），施行面向包含人員訓練、運送系統、實體環境等。

無可迴避的碳有價化時代迫在眉睫，氫能布局及早開始

碳有價浪潮倒數中，碳排放量攸關企業、國家的發展利基。當電動車在台灣的發展，不論供應鏈建置、使用者接受度都日漸成熟，是否就由電動車扛起車輛減碳的重責大任？

不爭的事實是，大型載具的低碳轉型尚在起步中，若全數轉向電動車，勢必對已經吃緊的供電造成更大的擠壓。不僅如此，大型載具採行氫能運行更在續航里程、加氫時間、載貨與載客量、加氫站數量等方面，優於電動車。

這是台灣等許多國家，將氫能視為國家戰略的原因之一，儘管發展規模大，但為現實與趨勢所推動，對產業轉型、國際貿易、全球規範，勢在必行。

期待各界深化對氫氣的認識，實踐安全導入機制與準則，推動台灣永續發展。

（作者為聯華林德氣體綜合產業事業群副總經理）

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