詐貸平台im.B利用與政商名流合影，取信大眾，行騙吸金。近日傳出，4年前轟動一時的三聯集團吸金20億元案，主嫌徐少東也是利用與政商名流合照行騙江湖。合照對象包括前總統陳水扁、前監察院長張博雅、海基會董事長李大維、法務部長蔡清祥等。

蔡清祥透過法務部發出4點聲明澄清。其中第二點，蔡部長表示：「兩人合照之相片，係於107年間拍攝，其中張學良故居之合照是蔡部長於107年11月18日，前往新竹縣政府警察局竹東分局慰勉「107年地方公職人員選舉查察」檢警查賄團隊，並親至新竹縣五峰鄉宣導反賄選，結束公務行程後，順道參訪「張學良文化園區」，因巧遇徐某，經其主動邀約而留影。」

上下文對照，107 年間蔡清祥與徐嫌的合照，似乎還不只一次。按，107年7月16日前，蔡清祥擔任法務部調查局長，期間不知是否曾與徐嫌合影？國內四大情治系統「領導」，竟然可以隨意與人合影？要求合影者若非經過熟人介紹，豈能如此「親民」？不知中介者何人？

至於蔡清祥所指107年11月18日在「張學良文化園區」，徐某主動邀約留影時，蔡清祥已就任法務部長，徐某竟然可以與新任法務部長在偏鄉地區「偶遇」？豈不太過巧合？以部長之尊難道不會警覺徐某的出現，不無「刻意安排」的痕跡？黨政高官來者不拒，何以如此「隨便」？如此「親民」？

說穿了，黨政高官、工商鉅子普遍患了大頭症，總以為自個兒也是網紅之流，遇人要求合影，喜不自勝，欣然從之，卻忘了，人與人之間理應有一定的分際與分寸。經驗告訴我們，邀約政商名流合影，難說不是別有用心，難保不會移花接木，藉機招搖撞騙。

蔡部長在聲明中還提及，108年徐某犯事遭羈押後，即未再與徐某有所往來。蔡部長此舉，甚好。但當時蔡部長若能自我檢討，勇於揭發，未嘗不能提醒政院同僚不再隨意與人合影，說不定也不會有這麼多人被im.B詐貸平台騙得暈頭轉向！

我不殺伯仁，伯仁卻因我而死。法務部長既不能防患於未然，摘奸發伏，也不願即時檢舉不法，能無愧乎？

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