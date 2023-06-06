大陸國防部長李尚福，在新加坡香格里拉對話中重申「絕不承諾對台放棄使用武力」，無獨有偶，在大陸沉寂多時的「武統派」學者李毅突然發聲，稱「和平統一可能性減少」，暗示希望賴清德2024順利當選，讓大陸順勢武統台灣。上述兩者雖無直接關聯，但說明大陸無論官方還是民間，都有對台動武的期盼和準備。

武統派發聲不尋常

以往台灣每逢選舉，都有人擔心大陸為民進黨或台獨「助選」，所謂「助選」，並非主觀上的意願，而是客觀上刺激綠營基本盤團結，或令中間選民產生恐慌、疑慮的情緒，進而投票支持民進黨。相較最近幾年才發酵的「疑美論」，「疑陸論」早就在台灣社會存在，尤其在4年一度的大選前夕更加敏感。

不過，以李毅近期言論為例，他不代表官方立場，竟能光明正大為賴清德「助選」、為大陸攻台尋求正當性，並公開在大陸網路流傳，這十分不尋常。不知民進黨標榜「捍衛台灣自由民主」的諸公，看到此情此景，會有什麼感想？其次，台灣民眾也應該嚴肅認知這個訊號，萬一大陸真斷定「賴清德上台可加速統一」，2024大選的意義就非同往常了。

一直以來，北京努力向台灣社會說明，不放棄使用武力，僅僅針對台獨和外部勢力，《反分裂國家法》也羅列了「非和平手段」的限定條件。但不少台灣人認為，因為大陸未放棄對台動武，才會形成台灣社會對大陸的不信任，反而刺激台獨理念的膨脹。如此一來，就陷入了雞生蛋、蛋生雞的邏輯弔詭。破解這一點，唯有透過兩岸增進互信，在相互承諾的基礎上建構實現永久和平的制度安排。

從「和平統一」的政治脈絡出發，對台「不放棄使用武力」應是階段性政策，是為了因應統一前兩岸台灣的分裂和外部的干預活動，確保「和平統一」不會演變為「和平台獨」，如果兩岸形成和平發展的共識，漸進走向融一，自然不存在對台使用武力的問題。

但問題是，兩岸若選擇以和平、漸進方式實現最後的統一，就代表不會出現從「統一前」一夜之間跳到「統一後」的狀況，必須經過一段「共同走向統一」的過渡期或融合期。那麼，所謂的「對台動武」問題就要盡快搬上檯面，加以化解。兩岸如何讓「台灣不獨、大陸不武、兩岸相互尊重彼此制度與生活方式、自主決定兩岸關係發展方向、共同謀求國家統一」成為相互的承諾，這才是兩岸永久和平的真正開端。

和統派有政治基礎

事實上，過去30年間，無論是美中台政界或學界，都曾對兩岸和平架構提出具體方案。江澤民1995年時任黨和國家領導人提出「江八點」，其中包括終結兩岸敵對狀態，國民黨2005年連胡會上提出「兩岸和平協議」倡議，2008年胡錦濤在「胡六點」中提出簽署和平協議、探討兩岸軍事互信機制。2019年「習五點」亦提出，推動兩岸建立和平發展制度性安排，達成國家統一願景、實現台海持久和平，這些都是未來兩岸就「對台動武」展開談判的政治基礎。

同樣，美方亦在1990年代提出「中程協議」構想，直至今日「鼓勵兩岸透過對話解決爭議、尊重兩岸人民決定台海前途」依然是美國官方一中政策的內涵。近年來美方升高對台軍援，主要在防止「脅迫式統一」或「灰色地帶戰爭」實現克里米亞式統一，而這又與大陸堅持「不放棄動武」以及對台軍事準備密切相關。大陸既然堅持「和平統一」「融合發展」原則，應考慮「台方若確立國家統一願景，就不強調台動武」，相信台灣主流民意會支持，國際社會也會樂見。

根據《中華民國憲法增修條文》和《兩岸人民關係條例》，「國家統一前」是兩岸關係的法定概念，藍、綠、白三個主要政黨的兩岸政策理應奠基於這一基礎。但賴清德仍以「抗中」為政策主軸，並無謀求台海和平的誠意。

侯友宜獲國民黨提名後，至今未能提出打動人心的論述，媒體能見度太低，對選情十分不利。台灣民心企求和平，侯友宜無疑是三個候選人中最有可能為台灣帶來和平機會的一人，如何謀求「兩岸永久和平」，他需要有所思考與著墨。