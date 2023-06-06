號稱「豬農之子」的農委會主委陳吉仲又講幹話了？近日，農委會新聞稿指出目前白肉雞價格飆漲，國人也可以選購土雞替代，農委會主委陳吉仲進一步強調，目前國內白肉肉雞和土雞都供應無虞，國人都可以選購。可是，土雞價格就是高於白肉雞，這與白肉雞與土雞都供應無虞，有何關係？

蔡政府執政七年，物價高漲薪水不漲，人民生活苦哈哈。物美價廉，當然是所有消費者挑選食品購買的優先原則；現在，白肉雞的價格約上漲到每台斤38元，而土雞，例如：指標性禽肉紅羽土雞，目前則高達每台斤49元，很明顯，土雞的賣價比白肉雞還要貴。

國人當然知道目前都可以選購國內白肉肉雞和土雞。但是，試問農委會主委陳吉仲：國人的習慣就是喜歡吃肉質較為鮮美的土雞肉，但是一個理性的消費者，不購買較為便宜的白肉雞，難道會選購較價格昂貴的土雞嗎？

煩請「豬農之子」的農委會主委陳吉仲搞清楚，現在不論白肉肉雞還是土雞，不是供應量充不充足的問題，而是消費者的雞肉「選擇問題」。難道，「豬農之子」當上了農委會主委，只懂豬肉不懂雞肉？還是，「小英男孩」陳吉仲根本聽不懂一般平民百姓的庶民需求？

上樑不正、下樑歪。媒體大亨黎智英曾說：在台北家中邀蔡英文餐敘，她帶來一瓶上好法國紅酒，並笑稱只有懂得享受生活的人才能當個好領袖，因為懂得享受生活，才能更明白別人所追尋的。

據勞動部統計，當前畢業一年內的社會新鮮人，平均薪資首度突破4萬元，不過實際上只有37%的人有達到這個數字，換句話說，在蔡政府執政了七年後，還是有高達63%的人，月薪領不到4萬元。

在中國歷史上，西晉晉惠帝在位之時，某年爆發了饑荒，百姓啃樹皮及吃草根，晉惠帝竟然還詢問身邊官員，百姓沒有米飯充飢，為何不食肉糜呢？事實上，當時整個中國陷於大饑荒之中，何來肉？何來粥？高高在上的皇帝，根本完全不知道民間疾苦。真是「古有晉惠帝，當今蔡英文，現有陳吉仲」！

試問：面對六成三畢業生月薪不到4萬元，還能喝紅酒享受生活的總統，會是好的國家領袖嗎？從「豬農之子」高陞為「小英男孩」，土雞明明比白肉雞還貴，竟硬拗不論土雞或白雞都供應無虞，「何不食肉糜」的陳吉仲，還會是一位適任的農委會主委嗎？

（作者現為卓越大數據民調中心總監）

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