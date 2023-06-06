羅大佑有一首〈亞細亞的孤兒〉，當年為了逃避新聞局的歌曲檢查，還加上一句獻給越南難民之類的，但所有聽到的人都知道，那是在描寫台灣。然而本文想談的卻是另一個亞細亞。最近重讀張承志〈亞細亞主義〉文章，感觸特別深。對亞細亞有著完全不同的體會。

張承志的論述乃是要找回亞細亞的主體性。他認為現在對亞洲的觀點，主要是由歐洲殖民主義者定義的。以歐洲為中心，所以名「近東」，而後是「中東」、「遠東」。然而在15世紀之前，當伊斯蘭文明興盛時期，鄂圖曼土耳其帝國仍強大之時，整個隔在中國與歐洲之間的，是伊斯蘭世界，即西亞、南亞、中亞等。他們構成中華文明與西方世界之間的橋梁，是古絲綢之路的通道，也是文明交會的中間地帶。從另一個角度看，它也是中華文明的保護傘。

是直到15世紀末大航海時代開始，葡萄牙率先航過非洲好望角進入印度洋之後，開啟了新的時代。自此之後，殖民主義從歐洲全面開展，除了偏遠的島國日本沒有被殖民，最後還演變為亞洲侵略者之外，大概所有亞洲國家無一倖免。

然而打過日俄戰爭之後，日本也不是沒有遠見之士，他們體認到帝國主義對亞洲的侵略，因此提出大亞洲主義。他們支持印度的甘地，對抗英國殖民帝國；支持孫中山，協助他逃亡籌募革命資金。孫中山也有此思想，但他更早地看出了日本大亞洲主義的問題。1924年在神戶的演說中，他已點明：「你們日本民族既得到了歐美的霸道的文化，又有亞洲王道文化的本質，從今以後對於世界文化的前途，究竟是做西方霸道的鷹犬，或是做東方王道的干城，就在你們日本國民去詳審慎擇。」

可惜的是日本終究打著「王道」的大旗，行侵略霸道的軍國主義，深陷中國戰場，最終敗在美國兩顆原子彈。

重談這一段乃是孫中山在演講中，再三提及的西亞有土耳其漸成強國，而波斯、阿拉伯、阿富汗等，也正興起，力圖擺脫殖民地，他用全亞洲的視野來看大局。而如果以這樣的視野來看，而不是只看東亞的日、韓、台灣、菲律賓等，則當前的情勢似乎有了不同視野。

簡單說，美國在東亞與日韓結盟，築圍堵島鏈，但中國卻逐步走向中亞、西亞大陸，以鐵路運輸網，建構一個歐美圍不住的新亞洲版圖。這是不是更接近當年孫中山所期望的「大亞洲主義」？這些亞洲國家，特別是阿富汗、阿拉伯、土耳其、伊朗等，哪一個不是曾被英、美折騰，而如今正在努力收拾。當中國拉著阿拉伯與伊朗，在7年裂痕之後，重建外交關係，這對中東政局以及中國、美國的影響力，都是決定性的轉變。

這樣的大亞洲視野與布局，難道不是美國最該感到憂心的嗎？特別是中國與俄國改善關係，中亞國家在西安一起開會，表面上美國媒體都在嘲笑中國開這種小會，來對抗G7，根本不成比例，但從大亞洲主義去思考，這難道不是一種大戰略？那麼美國在台、日、韓所玩的島鏈，格局何其小哉？用比較戰略的觀點看，美國陷在東亞的島鏈愈深，對中亞、西亞的著力愈少，那不正是給中國開了一個缺口，好讓他們去開展亞洲大陸布局。

我不知道歐美的戰略專家有沒有看到這一點。但回頭想想20世紀初的大亞洲主義，便覺得非常有意思。是的，我們太容易被美國媒體的觀點帶著走了，而忘卻亞洲還有遼闊的大陸。這寬廣的大陸，本來還有中俄之間的矛盾而不易連結，現在中俄被美國打成結盟，更多鐵道將中國與中亞、西亞、南亞連結起來，中國反而成為陸權大國，未來會是什麼形勢呢？

初步的觀察是：看著吧，亞洲格局變了，世界也變了。

（作者為作家）