6月1日，美國參眾兩院先後通過了《暫停債務上限法案》，把債務上限暫停兩年，並且還未對國防開支設限。意思是，未來兩年，美國財政預算可以無限舉債，且國防支出想花多少就花多少。這樣的結果，相信出乎許多人意外。

當初談判時，共和黨認為可調高上限1.5兆美元，但需對許多支出設限，也有民主黨調高4兆美元之議，事實上，目前美國財政赤字每年約2兆美元，調高4兆美元即敷兩年之需，但兩黨演完這場戲的結果卻是暫停債務上限兩年，此事難道沒有蹊蹺？

美國舉債不受制約，關鍵是要有人買，如賣不掉，可靠聯準會印鈔票來買，可是有通膨問題，但在特殊情況下就管不了了，為了對付新冠疫情，2020年1年即舉新債6兆美元即為一例。美國在2019年8月似有先見之明，也暫停債務上限兩年。莫非美國又預見了未來兩年有大事發生？

剛歡度百歲大壽的季辛吉4月底接受《經濟學人》長達8個多小時專訪，表示擔心AI技術將加劇中美之間的競爭；他認為留給雙方的時間只有5到10年。他也接受《華爾街日報》專訪，認為中美有發生衝突的可能性，他還表示，台灣問題無解，「除交給時間外，別無他解」。

跟他有同樣看法的人是當今地球上最聰明的人之一，特斯拉的執行長馬斯克也認為，台灣衝突是不可避免的，而且他不會是唯一承擔後果的人，特斯拉將會捲入衝突，蘋果肯定也會陷入非常深的困境，更不用說全球經濟，將會受到30%程度的打擊。他在接受《金融時報》專訪時因此建議「把台灣設為一個特別行政區來防止衝突」，「這或許不會令所有人都滿意，事實上，我覺得這是有可能的，就是讓他們有一個比香港更寬鬆的安排。」

據《金融時報》編輯表示，馬斯克在訪問過程中不時談笑風生，談到中國和特斯拉設於上海的超級工廠時，他卻在一段「最長的沉默」之後才回答。所以，關於中國及台海的答案，應該不是隨便亂說的。

另外一個也是極為聰明的人，起碼很會投資賺錢的股神巴菲特，不久前，出清了手中所有台積電的股票。他認為台海戰爭一旦爆發，台積電將成焦點目標，北京將迅速攻占台灣並奪取台積電；美國一方，也不排除將導彈瞄準台積電等目標，摧毀其產能。巴菲特還研判台海爆發衝突的時機不是3年後，而是近在咫尺。

季辛吉感慨中美早前達成的諒解維繫了50年，就被川普推翻了。其實不能怪川普，台海情勢演變至此，乃是邏輯之必然：一、中國雖未必想取代美霸，但美霸卻必欲去中而後快；二、對解決台灣問題，北京決心始終如一，實力也已具備，對一直在美國手中的台灣，是必欲取之。美國的「必欲去之（中）」對上北京的「必欲取之（台）」，兩個「必欲」，同時聚焦於台海，台海如何能不爆發衝突，不是因為川普或拜登，任何人做了美國總統都一樣，不太確定的只是時間。所以季辛吉說「交給時間」。

巴菲特、馬斯克畢竟是做投資搞企業的，除了聰明，敏銳度也高，由此以觀美國參眾兩院的「布局」，就不讓人意外了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）