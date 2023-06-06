本月初行政院拍板定案，軍公教人員明年年度調薪4%，且為提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師「學術研究加給」上調15%。經試算，國立大學資深正教授月薪可增加約1萬1700餘元，整體調幅約1成。我國的高等教育薪資水平本來也只有周邊先進國家或地區的1/2到1/3，在國際人才流動的大潮流中，漲薪確實有助於我國留才攬才，這項舉措普受好評。

公立大學受惠，那私立大學呢？要不要跟進漲薪？財源何在？國家可以編預算，增加國家舉債上限，私立大學董事會只能自己想辦法！要反映人事成本，學雜費至少要增收1成，問題是，教育部會核准嗎？家長及學生埋單嗎？即便要漲學雜費，最早可能施行的時間會是明年9月的新學期，從明年1月到8月這一段期間，私校的教職員工有可能漲薪嗎？若比照調薪，這財務缺口如何彌平？若不漲薪，私立大學的教授薪資馬上落後一截。

從今而後，在漲薪與漲學雜費的選擇與操作中，私立大學將面臨兩大問題，其一：教授將跳槽轉向公立大學，或轉進業界；其二，明年招生不利，已就讀的學生甚至成群轉學公立大學。

在少子化與通貨膨脹的雙重威脅下，私校的應變之道無非借貸、募款、減招、停班、砍系、賣地、退場。果不其然，教育部6月5日宣布明道大學、大同技術學院、環球科技大學因財務窟窿確定於今年8月退場，3校的學生等待被安置到其他學校，3校的400多名教職人員面臨失業。

私校退場潮已大致確定，從當年李登輝總統時期的廣設大學，到現在的廣裁大學，20多年間，台灣的高等教育如同一場黃粱夢，演一齣桃花扇：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」！斷垣殘壁，說什麼十年樹木，百年樹人？

教育部幾乎月月有評鑑審議，上個月傳出將台東私立公東高工列入專案輔導學校，這一所多次產生木工國手的學校將成絕響。

各級私校的窘境教育部心知肚明，筆者私下詢問，在教育部宣布公立大學加薪之前並未與私校有任何溝通諮詢，有人認為這是行政粗魯，執政傲慢，我不這麼看；這表示執政黨充滿執政算計，因為一、大學教授加薪必然普受好評，有利執政黨勝選；二、私校泥菩薩過江，自身難保，只能啞巴吃黃蓮，默默承擔；三、正好加速私校退場，便於集中教育資源，將大學全面納入國家掌控；四、一文錢逼死英雄漢，說什麼「大學的脊梁」？大學校長們，統統給我在矮簷下排隊站好，等待皇恩浩蕩！

我不禁懷念起當年在美國私立耶魯大學任教的好時光，薪水OK、學術自由。

（作者為國立台灣大學退休教授）